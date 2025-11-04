¡Contraste! Las bolsas de valores asiáticas se ven afectadas cuando Wall Street obtiene grandes ganancias

Jacarta – Intercambio Asiático-El Pacífico se desplomó en la apertura de las operaciones del martes 4 de noviembre de 2025. Esta condición es inversamente proporcional a la bolsa de valores de Estados Unidos (EE.UU.), mundo financieroaumentó rápidamente, respaldado por un rápido aumento de los emisores existencias tecnología.

Lea también: Hay autopistas que pueden cargar coches eléctricos



Reli después de que las acciones de Amazon se fortalecieran un 4 por ciento después de alcanzar un acuerdo de 38 mil millones de dólares con OpenAI. Este acuerdo es un paso de colaboración en el que el gigante de las plataformas de compras online utilizará cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico fabricadas por Nvidia.

Las acciones de Nvidia también subieron alrededor de un 2 por ciento después de obtener una licencia de exportación para enviar sus chips a los Emiratos Árabes Unidos.

Lea también: La tecnología VR no sólo es útil para jugar





Ilustración de invertir Foto : pexels.com/Anna Nekrashevich

El Nasdaq Composite, que está dominado por emisores de acciones tecnológicas, se disparó un 0,46 por ciento, luego el índice S&P 500 se disparó un 0,17 por ciento. El índice Dow Jones Industrial Average se convirtió en una anomalía porque registró una corrección del 0,48 por ciento en medio de un repunte de las acciones tecnológicas.

Lea también: ¡IHSG llega a 8.275 respaldado por un rápido aumento en sectores cíclicos! Eche un vistazo a 4 acciones poderosas



Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, se debilitó un 0,39 por ciento. Asimismo, el índice Topix cayó un 0,23 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi corrigió un 0,32 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, subió un 0,24 por ciento.

El índice de referencia de Australia, el S&P/ASX 200, cayó un 0,36 por ciento como resultado de que los inversores esperaban una decisión política del Banco Central Australiano (Banco de la Reserva de Australia/RBA). Los contratos de futuros para el índice Hang Seng de Hong Kong también apuntaban a una apertura a la baja, cayendo de 26.158,36 a 26.134.