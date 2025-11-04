¿Quién mató al pollo con mantequilla?







Un viernes en plena pandemia de julio de 2020, Noel Atkinson, de 48 años, sintió una fuerte necesidad de comer Pollo A La Mantequilla. Es bien sabido que Melbourne no es el hogar del Butter Chicken, pero había muchos restaurantes indios que ofrecían ese famoso plato, excepto que Werribee, el suburbio donde vivía, estaba lejos de ellos. Sin embargo, tal era su antojo que Noel Atkinson decidió conducir 32 kilómetros hacia el centro y comprar su pollo con mantequilla, ya que eran más de las 11 de la noche y todos los lugares indios cercanos estaban cerrados.

Lamentablemente, cuando estaba a solo unos metros del restaurante, la policía de Melbourne lo detuvo y lo acusó de violar las regulaciones de COVID-19. El pobre Atkinson, que heredó el gusto por la comida punjabi de su madre nacida en Ambala, fue multado con 1.652 dólares australianos (alrededor de 96.000 rupias) y enviado a casa, sin pollo con mantequilla.

El domingo, el evento se había vuelto viral en todas partes. Melbourne. Tonka, justo al lado de Flinders Street, afirmó que “muy probablemente” Atkinson se había dirigido a su restaurante y comenzó una pregunta “¿Quién es el señor Pollo con Mantequilla?” campaña. Calcularon que 1.652 dólares australianos se traducían en 61 pollos con mantequilla o prácticamente un suministro de por vida.

Desi Dhaba, otro restaurante cercano, ofreció públicamente a Noel pollo con mantequilla gratis durante un año, aunque para entonces Atkinson puede haber perdido el gusto por cualquier cosa que contenga pollo o mantequilla.

Recientemente, el querido plato que posiblemente sea el ícono culinario más reconocible de la cocina india, explotó en una controversia con dos jóvenes que acudieron a los tribunales, cada uno afirmando que su abuelo había inventado el pollo con mantequilla. los abuelos, Kundan Lal Gujral y Kundan Lal Jaggi, sin embargo, eran buenos amigos, ambos refugiados que habían huido a la India desde Pakistán durante la Partición. No se les habría ocurrido pelear por un asunto tan tonto.

Para entender por qué este plato legendario está muriendo en un tribunal, debemos remontarnos a una época anterior a que naciera el pollo con mantequilla, cuando un hombre llamado Mokha Singh Lamba dirigía un conocido restaurante tandoori llamado Moti Mahal en Peshawar, y los dos Kundan Lals eran sus empleados. Cuando Pakistán se separó de la India, el restaurante cerró y los tres hombres huyeron a Daryaganj, un centro para los refugiados que llegaban a Delhi. Mokha Singh, viejo y cansado, les dio a los dos muchachos sus bendiciones para comenzar un nuevo Moti Mahal en Daryaganj.

Comenzó como un salón de té en 1947, pero pronto adquirió tres hornos tandoor, añadiendo tikkas, kebabs y naans a su menú. Gujral, a quien el New York Times describió como un “hombre corpulento y florido con un bigote espléndido”, era la cara del restaurante, mientras que su socio menor Jaggi gestionaba las operaciones de cocina. Como no podían costear una sala, Moti Mahal se convirtió en delhi Primer restaurante al aire libre. Un cantante cantó pequeñas canciones qawwali de Pakeezah.

Butter Chicken nació aquí, no de un ataque de creatividad sino de frugalidad provocada por un simple problema: ¿qué hacer con el pollo tandoori que no se vendió al final de la noche y que se secaría al día siguiente? ¿Por qué no volver a cocinarlo en una salsa sencilla? La legendaria salsa de pollo con mantequilla fue una creación inspirada de tomates, crema y mantequilla con las especias suficientes para darle personalidad y al mismo tiempo rehidratar los trozos de tandoori del ayer.

Para sorpresa de todos, fue un gran éxito. Al cabo de un año, ministros y jefes de estado, incluidos Jawaharlal Nehru, Richard Nixon, Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, entre otros, visitaron Moti Mahal sólo para probar su famoso pollo con mantequilla.

Moti Mahal se expandió, abriendo sucursales en otras ciudades y países, pero cuando los propietarios murieron, se vendió en 1992. Monish Gujral, nieto, intentó continuar la tradición por su cuenta, abriendo una cadena llamada Moti Mahal Deluxe. Para no quedarse atrás, en 2019, Raghav Jaggi, el otro nieto, comenzó su propia franquicia, llamándola Daryaganj, con un mensaje que decía que eran «Los inventores del pollo con mantequilla original y Dal Makhani».

Indignado por esto, Monish presentó una demanda de 2700 páginas en el Tribunal Superior de Delhi en 2024, alegando que fue su abuelo quien había creado el pollo con mantequilla original, y en Peshawar, no en Delhi, mucho antes de la independencia de la India, mientras trabajaba allí en Moti Mahal. Pidió R2 millones de rupias en concepto de daños y perjuicios, así como una orden judicial contra la falsa reclamación de Daryaganj.

El pollo con mantequilla florece sin restricciones como plato mundial mientras muere en la India. Aparece en aderezos para pizzas, hamburguesas, comidas a las que solo se les agrega agua y otras formas. Como dijo el historiador gastronómico Pushpesh Pant, el pollo con mantequilla ahora pertenece a todos los que aman un buen curry en el mundo.

Por supuesto, el último clavo en el ataúd de Butter Chicken proviene de aquellos que mejorarían una receta perfecta que debería dejarse como está. Podemos perdonar el Paneer Makhani, un guiño a los veganos entre nosotros, pero ¿por qué deberíamos tolerar el tofu y los garbanzos en lugar de los lácteos y la carne?

Un genio local ha creado un pollo con mantequilla blanco excluyendo por completo los tomates. Cierto Chefs con estrella Michelin Han introducido frutos secos, yogur y esencia clara de tomate. Todo el mundo juega rápido y suelto con Butter Chicken.

Inspirándome en estos impresionantes ataques a un plato tan venerable, planeo crear mi propia versión, en la que omitiré el pollo, los tomates, todas las especias y la crema. Se llamará simplemente: Mantequilla.

