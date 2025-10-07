El doctor reveló que la víctima de la amputación del colapso de los ponpes de Al Khoziny era pensativo

VIVA – El proceso de evacuación de una de las víctimas del colapso del edificio de la mezquita en Al Khoziny Sidoarjo Boarding Islamic Boarding (Ponpes), Nur Ahmad, era muy consciente de la atención del público. El niño de 14 años tuvo que someterse a un proceso amputación Emergencia en la escena.

Esta operación se llevó a cabo para salvar la vida de Nur Ahmad, quien luego fue atrapada en el colapso del edificio islámico de internado donde obtuvo conocimiento. Especialista ortopédico y de traumatología RSUD RT Notopuro Sidoarjo, DR. Larona Hydravianto reveló que el proceso de amputación tomó unos 15-20 minutos.

«Unos 15-20 minutos finalmente podemos eliminar al paciente», dijo el Dr. Larona en su entrevista con Andromeda Mercury en el programa de noticias de la noche como se cita de YouTube Tvonews, martes 7 de octubre de 2025.

Relacionado con las últimas condiciones Nur Ahmad, DR. Larona dijo que actualmente el niño de 14 años había mejorado gradualmente. También afirmó saludar la obstinación de Nur Rahman que tenía que encontrar la realidad de una de sus extremidades.

«Sí, esto es lo que también deberíamos estar agradecidos por que resulte que este paciente de Nur Rahman tiene una buena mentalidad. Por lo tanto, tiene una buena mentalidad y una buena espiritual», explicó.

Pero revelado por el Dr. Larona al principio después del proceso de amputación, Nur Ahmad era pensativo. Aun así, sus condiciones y emociones han comenzado a mejorar, el niño dijo que el Dr. Larona también ha comenzado a reír. Del mismo modo, la herida de amputación también ha mejorado, incluso antes de someterse a Live With Tvone ayer, el Santri también pudo comenzar sus actividades, como caminar y al baño.

«Al principio era pensativo, pero de día a día hice la mejor evaluación. Incluso hoy puedo reír, antes de vivir, tuve que ir al paciente Nur Rahman, me ocupé de la herida. La herida ha mejorado, ya puede caminar, ya puede ir al baño», continuó.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) asegura que todos los cuerpos de víctimas de Al Khoziny Islámica Boarding School Ruins en Buduran, Regency Sidoarjo, East Java han sido encontrados por el equipo SAR combinado.