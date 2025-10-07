Airlangga es sin rodeos el culpable del estancamiento

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga HartartoSin rodeos sobre la causa del estancamiento negociación Los aranceles comerciales que ocurren entre el gobierno indonesio y los Estados Unidos (EE. UU.).

Admitió esto como el impacto de las paradas operativas Gobierno de los Estados Unidos alias cerrarLo que pasó desde hace unos días.

«El equipo de negociación negoció a través de Zoom. Pero con el cierre en Estados Unidos, también obtuvimos el cierre. Es decir, las negociaciones se detienen temporalmente», dijo Airlangga en el área de Sudirman, Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.



Ministro de Asuntos Económicos Coordinadores, Airlangga Hartarto en el complejo del Palacio Presidencial

Sin embargo, Airlangga prometió que su partido volvería a celebrar negociaciones con la Oficina de Representantes de Comercio de EE. UU., Alias ​​Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR).

Sin embargo, Airlangga también admitió que no sabía con certeza cuándo se completarían las negociaciones, debido a la cuestión del cierre del gobierno de los Estados Unidos.

«Hablaré esta noche con el USTR sobre cómo el siguiente paso. Por lo tanto, el horario no es seguro, porque el gobierno de los Estados Unidos ahora está cerrado. Continuaremos monitoreando su desarrollo», dijo Airlangga.

Con respecto a la reducción de los aranceles del 19 por ciento en una serie de productos de Indonesia, como el aceite de palma, Airlangga dijo que se había convertido en parte de las negociaciones.

Más tarde, el documento de acuerdo que será aprobado por ambas partes contendrá asuntos más detallados relacionados con la reducción de la tarifa.

«(Tarifa de exención) ya existimos, pero ahora el problema es que todos los problemas son fregados legales», dijo Airlangga.

«Entonces, esto será más detallado que lo que se anunció abiertamente hace algún tiempo», dijo.