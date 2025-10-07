La policía ha llamado a varias fiestas el impacto del colapso de Al Khoziny Ponpes

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación (Menko) para el empoderamiento comunitario, Muhaimin Iskandar alias CAK IMIN dijo la fiesta policía se ha movido para lidiar con el incidente colapsado edificio De Ponpes de Al KhozinySidoarjo, Java este.

Leer también: El Ministro de Religión llamará a todos los líderes del internado islámico que impacta el internado islámico de Al Khoziny



«Escuché que se mudó, la policía se mudó», dijo Cak Imin a periodistas en el complejo Widya Chandra, South Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

No solo eso, Cak Imin dijo que ya había varias partes que habían sido convocadas relacionadas con el colapso del edificio de internado.

Leer también: El doctor reveló que la víctima de la amputación del colapso de los ponpes de Al Khoziny era pensativo



«Incluso ya llamando a las partes. Esperaremos», dijo.

Anteriormente informó, la limpieza de las ruinas de las ruinas del edificio de internado islámico de Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo Regency, East Java, se completó el martes 7 de octubre de 2025 de la mañana.

Leer también: Menko Cak Imin: los internados islámicos a menudo usan el método ‘irregular’ durante la construcción



El jefe del Centro de Información, Información y Comunicación de Desastres BNPB, Abdul Muhari, dijo que el equipo pesado había completado bien su trabajo. Hasta el martes por la mañana, dijo, no había más actividades de equipo pesado en la escena.

«Las piezas concretas de edificios y otros escombros que previamente habían acumulado la escena, ahora han sido aplanadas por el suelo. Todos los oficiales de búsqueda y rescate-SAR (búsqueda y rescate) también han confirmado que no se encontraron más vidas. El signo de operaciones SAR bajo la coordinación de Basarnas se había completado», dijo Abdul en su declaración escrita.

De toda la serie de operaciones SAR que se han realizado, 61 obtenidas cuerpo Desde detrás de las ruinas, incluidas siete piezas de partes del cuerpo que actualmente todavía están en el proceso de identificación por la identificación de la víctima del desastre (DVI).

«Alhamdulillah, ahora se encontraron 61 vidas», dijo el diputado de BNPB Management de emergencias, mayor general Budi Irawan.

Las siete piezas del cuerpo hasta la fecha no se han determinado si provienen de dos víctimas que, según los datos posteriores a la emergencia, todavía están en busca. La respuesta se conocerá inmediatamente después de que se complete todo el proceso de identificación.

«Todavía hay dos de nuestros datos anteriores en busca, pero se encuentran siete partes del cuerpo (partes del cuerpo). Más tarde esperaremos que el proceso DVI determine si es de las dos víctimas anteriormente», explicó Budi.