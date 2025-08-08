El apoyador de agentes libres de los Falcons podría ser ‘Diamond en el Rough’

El Halcones He pasado los últimos años tratando de armar un pase más formidable. Si esta temporada baja es una indicación, confían en que su par de selecciones de primera ronda de este abril cambiará las cosas. Pero, una de sus adiciones más impactantes podría ser el apoyador de agentes libres Divino Delo. Deablo comenzó su carrera con el Asaltantes En 2021, pero después de cuatro temporadas en su mayoría bajo el radar, podría ser un «Diamante en bruto«Según Dave Holcomb de Sports Illustrated.

Divine Delo ‘parecía un robo de un agente libre incluso antes del campamento de entrenamiento

Deablo «en realidad parecía un robo» incluso antes de que comenzara el campamento de entrenamiento, escribió Brad Gagnon de Bleacher Report esta mañana. En su artículo sobre el movimientos más rentables de esta temporada bajaGagnon incluyó a Deablo como uno de los ocho jugadores que «se ven como gemas». El otro criterio para la lista es que cada jugador gana menos de $ 12 millones por año en un contrato a corto plazo. Deablo satisface ambos requisitos, ya que firmó un acuerdo de agente libre de dos años y $ 14 millones en marzo. A pesar de que Deablo mostró signos de ser una opción inicial sólida con los Raiders, Gagnon señala que «era bueno pero no especial». El apoyador terminó segundo en los Raiders con 106 tacleadas en 2023. Se redujo a 63 tacleadas el año pasado, pero aún así logró armar una temporada productiva. A finales de junio, Marc Raimondi de ESPN compiló una lista del Jugadores sorpresa más grandes en cada equipo. Raimondi describió los criterios para esa lista como un jugador «que inesperadamente se apoderó de la ocasión y podría tener un impacto grave en el otoño». Raimondi señala que el entrenador en jefe Raheem Morris ha quedado impresionado con el tamaño, la longitud y la velocidad del agente libre. «Incluso más que eso, Morris cree que Deablo es capaz de usar el punto verde como un tipo de mariscal de campo de la defensa», escribió Raimondi. «Parece que el antiguo Raider tiene una sólida oportunidad de un trabajo inicial en el apoyador interno junto a Kaden Elliss«, Continuó.

El entrenador en jefe de los Falcons, Raheem Morris, comparte fuertes elogios por Deablo

El miércoles, el entrenador en jefe de los Falcons, Raheem Morris, compartió fuertes elogios para el apoyador de agentes libres. Durante su Sesión de disponibilidad de mediosMorris señaló que Deablo ha sido «realmente impresionante en lo que ha podido hacer, tanto en el juego de carrera como en la cobertura».

«Él es absolutamente un avatar», dijo Morris. “Esa es una excelente manera de describirlo. [Jeff Ulbrich] Lo describe como ese tipo fuera de los concesionarios de automóviles que es realmente largo y solo sopla ”, dijo Morris.

Morris señaló que el apoyador de agentes libres ha podido llevar sus habilidades desde su tiempo como seguridad en la universidad, al tiempo que se establece como una amenaza de pase.

«Su capacidad para presionar al pasador, ya sea que esté hablando de 1 a 1 con la parte posterior o que pueda subir y apagar los bloqueos de los linieros», dijo Morris. «Esas son algunas de las cosas que realmente han aparecido en algunas de nuestras prácticas», continuó.

«Pero, para verlo poder conseguir y derramar guardias realmente significativos o centros realmente significativos, cualquiera que sea el caso, eso es impresionante», agregó Morris más tarde.

(8: 15-9: 22 marca)

Si Deablo puede volver a la forma desde su temporada 2023, cementaría su estado como una de las adiciones de agentes libres más rentables este verano. Pero, incluso si las cosas no funcionan, los Falcons solo estarán en el gancho por $ 3,000,000 en gorra muerta para 2026. Eso me suena como un beneficio mutuo.