Bills HC Sean McDermott revela WR Battle todavía está abierto

Al ojo no entrenado, el Bills de búfalo Puede aparecer en un receptor abierto, pero el entrenador en jefe Sean McDermott no está de acuerdo.

El veterano entrenador de los Bills reveló que el equipo todavía mantiene abierto sus puntos de profundidad abiertos en medio de que están tratando de rodear el reinante MVP de la NFL Josh Allen con el mayor talento posible.

Los Bills devolvieron a sus dos receptores principales, Keon Coleman y Khalil Shakir, y firmaron a Joshua Palmer y Elijah Moore en la agencia libre. Tienen veteranos jornaleros KJ Hamler, Laviska Shenault Jr. y Curtis Samuel.

Sin embargo, la tabla de profundidad de Bills está lejos del set, según McDermott.

¿Qué dijo Sean McDermott sobre los receptores abiertos de los Bills?

McDermott llamó efectivamente a Coleman, Shakir y Palmer como los tres mejores recipientes del equipo, ya que figuran como los iniciadores de 11 personas en la tabla de profundidad de Buffalo.

Pero más allá de eso, las cosas están en juego.

«Tenemos varios chicos, y realmente está tratando de averiguarlo, creo que tenemos una sensación bastante buena [Nos.] 1, 2, 3, pero ¿quién tiene 4, 5, 6? McDermott dijo antes de que los Bills practicaron el martes.

Mucking Things up aún es el hecho de que muchos de los recipientes de Bills no han jugado equipos especiales, fuera de Shenault y Tyrell Shavers favoritas de los fanáticos de segundo año.

Moore, probablemente el favorito para ser el WR4, tiene solo 18 fotos de equipos especiales en cinco temporadas de la NFL. Samuel no ha tomado un complemento de equipos especiales desde la temporada de novato de Allen, 2018. Shenault ha sido principalmente un retornado de patadas.

Sin embargo, agregue el hecho Los proyectos de ley están trayendo a Gabe Davis esta semana Potencialmente reforzar su amplio cuerpo, y las cosas pueden ser aún más competitivas para sus recipientes. Davis jugó más del 50 por ciento de los recuentos ofensivos de Buffalo en cada uno de sus cuatro años con los Bills.

«[We are] Siempre tratando de maniobrar «, dijo McDermott,» descubra el rompecabezas de la lista en esta época del año y los números y cómo afectará a equipos especiales y viceversa «.

¿Qué receptores de Bills harán el equipo?

Se acercan los cortes, y los cuatro receptores superiores, Shakir, Coleman, Palmer y Moore, se suponen como cerraduras. Pero más allá de esos cuatro, las cosas apenas son seguras.

Shavers es una especie de comodín, ya que el agente libre no reclutado todavía tiene tantos touchdowns (1) como recepciones en la NFL y está teniendo una pretemporada sólida con siete atrapadas para 99 yardas en dos juegos.

Por el contrario, Samuel ha tenido dificultades para llegar al campo, ya que está lidiando con una lesión en los isquiotibiales, y los Bills se están frustrando con sus lesiones. Sin embargo, los $ 15 millones de Samuel en dinero garantizado nuban una decisión de aferrarse a él, ya que este es el primer año de una extensión de tres años que firmó antes de 2024.

McDermott evaluó la dificultad de hacer que las decisiones de la lista se alineen con las decisiones comerciales y las predicciones.

«Intentas mirar todo a través de la ventana de la verdad y decir ‘esto es lo que sabemos, esto es quien es este jugador y lo que nos han mostrado este año'», dijo McDermott. «También intentas mirar hacia atrás en la historia … e intentas ponerlo todo. No es fácil de hacer».