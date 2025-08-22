





Ministro Principal de Maharashtra Convertirse en fadnavis El viernes criticó al Congreso por las afirmaciones de ‘votación chori’ hechas por el líder de la oposición en el Lok Sabha, Rahul Gandhi. Mientras hablaba sobre las afirmaciones hechas por el Congreso y Rahul Gandhi con respecto a sus acusaciones de «robo de votos», CM Fadnavis, en una respuesta adecuada, afirmó que el BJP MLA del distrito de Satara ha expuesto cómo el partido de la oposición se entrega a tales medios fraudulentos.

Al dirigirse a los medios de comunicación el viernes, CM Fadnavis afirmó: «BJP MLA Atul Bhosale ha expuesto cómo los miembros de la familia y los asociados del ex CM y el líder principal del Congreso, Prithviraj Chavan.

Bhosale derrotó a Chavan de la circunscripción de la Asamblea del Sur de Karad en las encuestas estatales de noviembre de 2024.

El Ministro Principal dijo además: «El Congreso está expuesto. Nuestro MLA (Bhosale) ha demostrado claramente cómo el Congreso se está dedicando al robo de votación. Depende de Rahul Gandhi responder a esta revelación», según lo citado por PTI.

A principios de este mes, líder del Congreso principal Rahul Gandhi hizo acusaciones de «voto chori» en las elecciones, acusando a la Comisión Electoral de India (ECI) de coludir con el fallo BJP. El líder del Congreso también afirmó que el organismo electoral no había cumplido con su deber de hacer cumplir el principio de «un hombre, un voto».

Rahul Gandhi, mientras criticaba a la oposición y a la Comisión Electoral, citó datos de las encuestas de 2024 Lok Sabha para afirmar que más de 1 lakh de votos fueron «robados» a través de cinco tipos de manipulación en el Asamblea de Mahadevapura Segmento del asiento de Bangalore Central Lok Sabha en Karnataka.

Mientras respondía a una pregunta sobre las próximas elecciones vicepresidenciales, Maharashtra CM Fadnavis dijo que había hablado con Uddhav Thackeray y Sharad Pawar y buscó su apoyo al candidato de NDA CP Radhakrishnan.

Al dirigirse a las elecciones del vicepresidente, el CM destacó: «La elección para el puesto de vicepresidente no es partidista. No hay látigo. Les dije que, dado que defienden el marathi y Maharashtra Asmita (orgullo), deberían apoyarlo.

«Uddhav Thackeray dijo que discutiría el asunto con los demás, mientras que Sharad Pawar Dijo que dado que la oposición también había presentado a su candidato, él iría con la oposición «, agregó Fadnavis.





