El creador de ‘Agente encubierto de Nueva York’ tenía 68 años

Kevin Arkadiel productor de televisión estadounidense que creó el drama policial “Encubierto de Nueva York» con Dick Loboha muerto. Tenía 68 años.

Arkadie nació el 10 de diciembre de 1957. Creció en Maryland y recibió su licenciatura en actuación de la Universidad Metodista del Sur en Dallas antes de mudarse a Los Ángeles para seguir una carrera en el entretenimiento. Consiguió su primer trabajo como redactor en la serie dramática de NBC «I’ll Fly Away».

Posteriormente creó “New York Undercover” con Wolf en 1994. La serie, protagonizada por Malik Yoba y Michael DeLorenzo como agentes encubiertos de la policía de Nueva York, fue el primer drama policial estadounidense que presentó a dos personas de color como protagonistas. Se transmitió por Fox durante cuatro temporadas antes de salir del aire en 1999.

Durante y después de “New York Undercover”, Arkadie produjo “Chicago Hope” en CBS, “NYPD Blue” en ABC y “The Shield” en FX, entre otras series. También continuó escribiendo, escribiendo episodios de la miniserie de NBC «The Temptations» y fungiendo como showrunner en «Sacrifice» de BET durante dos temporadas. Fue nominado dos veces al Emmy a la Mejor Serie Dramática en 1996 y 1998, por “Chicago Hope” y “NYPD Blue”, respectivamente.

Recientemente colaboró ​​con el ganador del premio Tony Lamar Richardson y con Ivy Lion Productions de Zaire Julion-Richardson en el proyecto televisivo “Freeman Ranch”. Sus créditos adicionales incluyen «Dr. Quinn», «Medicine Woman», «Law & Order», «High Incident», «Rescue 77», «Ambitions» y «The Quad».

En julio, Arkadie dijo en un Instagram video que estaba lidiando con insuficiencia renal. Desde su muerte el 22 de diciembre, varios de sus colegas y colaboradores han hecho declaraciones.

Wolf dijo: «Kevin trajo la voz de la próxima generación a los programas policiales y fue fundamental para llevar la diversidad a la vanguardia de las cadenas de televisión. Todos lo extrañaremos». Wolf Studios también emitió un comunicado oficial, celebrando el impacto de Arkadie en la televisión a través de “New York Underground” y sus otros programas. «Más allá de sus logros creativos», concluye el comunicado, «Kevin fue un colaborador confiable y una presencia generosa. Su legado sigue vivo en las historias significativas y memorables que ayudó a contar. Seguimos agradecidos por sus contribuciones, lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos».

Lamar también emitió un comunicado, llamando a Arkadie «un profesional consumado, un verdadero colaborador y un investigador astuto», mientras que el primo de Arkadie y colega productor L True Green lo llamó «uno de los mejores narradores de Estados Unidos» en un Facebook correo.

A Arkadie le sobreviven su esposa y su familia.