El equipo de Jake Paul está listo para emprender acciones legales días después del brutal nocaut de Anthony Joshua

Jake Paul estuvo en el lado receptor de un nocaut en el sexto asalto sobre Anthony Joshua este fin de semana, y surgieron afirmaciones en línea de que la pelea estuvo amañada a pesar de que la sensación de YouTube sufrió una fractura de mandíbula.

Jake Paul fue brutalmente eliminado por Anthony Joshua. (Imagen: GIORGIO VIERA, AFP vía Getty Images)

Los representantes de Jake Paul están planeando emprender acciones legales luego de las afirmaciones en línea de que su pelea con el peso pesado británico Anthony Joshua fue amañada.

El ‘Niño Problema’ fue noqueado en el sexto asalto por AJ durante la madrugada del sábado en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Paul golpeó la lona dos veces en el quinto asalto, antes de ser detenido en el siguiente asalto por una poderosa mano derecha, que le rompió la mandíbula en dos lugares.

Antes del escándalo, surgieron especulaciones que sugerían que Joshua había aceptado tomarse las cosas con calma con el joven de 28 años, aunque ambos bandos se apresuraron a descartar tales conversaciones.

Estas acusaciones persistieron después de la pelea, lo que llevó a Nakisa Bidarian, socio comercial de Paul, a confirmar que ahora se están planeando procedimientos legales. Hablando en el programa de Ariel Helwani, dijo: «Nuestros abogados están persiguiendo activamente a varias personas, alguien que afirma en línea ser un abogado…

«Era una publicación con alrededor de 200.000 me gusta. De hecho, la publicación afirmaba que había un acuerdo para que AJ no noqueara a Jake, pero AJ ignoró esto y decidió renunciar a su día de pago para noquear a Jake Paul.

«Es bastante sorprendente lo que dirá la gente. Nunca ha habido ese tipo de conversación en la carrera de Jake Paul, sobre algo que tenga que ver con que la pelea sea algo más que una pelea real que tiene la misma situación que cualquier pelea profesional.

Anthony Joshua y Jake Paul pelearon este fin de semana en Miami. (Imagen: Getty)

«Eso es exactamente lo mismo aquí con la pelea con Anthony Joshua. Es simplemente increíble que la gente piense eso. Anthony Joshua dijo que si no lo acababa en el primer asalto sería decepcionante, que sería un fracaso.

“La historia cambió a medida que nos acercamos a la pelea por la noche y después de la pelea y entiendo por qué, pero insistieron en que se necesitarían un máximo de dos asaltos para noquear a Jake Paul”.

Por otra parte, Eddie Hearn reaccionó con fervor cuando se le preguntó si hubo alguna manipulación. Él respondió: “¿Sabes que se rompió la mandíbula en dos lugares?

«Quizás nunca pueda volver a pelear. La gente simplemente piensa: ‘Oh, sólo tienes que conectarte la mandíbula, atornillarla con algunos tornillos y listo’. Ha habido muchos peleadores a quienes les rompieron la mandíbula y nunca volvieron a boxear».

Después de ganar su pelea, Joshua se tomó muy poco tiempo para convocar a su viejo rival, Tyson Fury, mientras observaba una mega pelea bajo las luces brillantes con el ‘Gypsy King’ nacido en Manchester.

Joshua dijo en el ring: “Si Tyson Fury es tan serio como cree y quiere poner eso en sus dedos de Twitter, ponerse unos guantes y venir a pelear contra uno de los mejores luchadores que existen, que puede manejar cualquier desafío.

«Súbete al ring conmigo a continuación si eres un chico realmente malo. No hables de eso, AJ esto, AJ aquello. Nos vemos en el ring, habla con los puños».