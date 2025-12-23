Cómo ‘La hermanastra fea’ hizo una película de terror corporal a partir de ‘Cenicienta’

El primer largometraje de la directora noruega Emilie Blichfeldt “La hermanastra fea» se inspira en un par de géneros improbables: los cuentos de hadas de Disney y las películas italianas de Giallo. La película, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance a principios de este año y fue adquirida por Estremecimientoreinventa “Cenicienta» como una película de terror corporal desde la perspectiva empática de la hermana titular y vilipendiada, Elvira (Lea Myren). Mientras Elvira se prepara para el baile real del príncipe, sufre transformaciones corporales grandes y pequeñas para intentar ajustarse a los más altos estándares de belleza de la sociedad.

«Lo más importante era hacer a un adolescente normal y lindo que esté realmente enamorado de este príncipe», explica la diseñadora de maquillaje de la película, Anne Cathrine Sauerberg, «y mostrar lo que la gente se hace a sí misma».

Sólo el efecto inicial de hacer que Myren, de 24 años, pareciera una adolescente fue una hazaña para los departamentos de prótesis y maquillaje. «Llevaba mejillas y nariz y tenía un cuello falso que en realidad termina en la mitad del cuello», dice el diseñador de maquillaje protésico y artista de efectos especiales Thomas Foldberg. «No queríamos que su cuello fuera demasiado ancho. Queríamos borrar la clavícula y algunos de los músculos del cuello. Queríamos suavizarlo sin exagerar, por lo que teníamos que mantenerlo muy apretado y muy sutil».

Al principio, las transformaciones de Elvira son realmente sutiles. A instancias de su madre, Rebekka (Ane Dahl Torp), Elvira se somete a un realineamiento cosmético de la nariz, ejecutado en las prácticas médicas arcaicas del escenario de la película en el siglo XIX. El médico (Adam Lundgren) fractura intencionalmente la nariz de Elvira y ella usa un aparato ortopédico durante gran parte del primer acto, quitándoselo una vez para revelar una cresta deforme y parcialmente curada y luego quitándolo nuevamente para revelar una nariz mucho más convencional. Debido a que Foldberg y Sauerberg tuvieron a Myren con una prótesis de nariz desde el principio, pudieron ajustarla en consecuencia para crear el cambio sutil.

La sutileza disminuye a medida que Elvira modifica aún más su cuerpo en anticipación al balón. Una vez que su nariz está en su lugar, Elvira recibe un trasplante de pestañas mediante el cual el mismo médico coloca pestañas postizas a través de su párpado inferior. La cámara captura el procedimiento en un primer plano extremo del ojo de Elvira y tomas inversas desde la horrible perspectiva de Elvira.

Para lograr el aspecto realista del primer plano extremo, Foldberg optó por una combinación de efectos prácticos y digitales. Colaboró ​​con el supervisor de efectos visuales Peter Hjort para componer el ojo real del actor en la cabeza de un muñeco. «Hicimos toda la escena con la actriz y luego la hicimos con la cabeza falsa, que en realidad estaba cosiendo, y todo quedó armado después», explica Foldberg. «Es básicamente la mitad de una cabeza de muñeco desde los párpados de abajo y luego la otra parte es la propia actriz».

La escena más espantosa de la película, sin embargo, ocurre después del baile y está extraída directamente de las páginas del cuento popular original de “Cenicienta”. En un esfuerzo por encajar en la zapatilla que su hermanastra Agnes (Thea Sofie Loch Næss) dejó en el baile, Elvira se corta los dedos del pie derecho. En una serie de primeros planos sanguinarios, Elvira se corta los dedos con un cuchillo, primero cortándolos y luego desmembrándolos por completo.

«Fue extremadamente complicado hacer la hendidura por donde sale la sangre», explica Foldberg. «Ese era un pie protésico grande y luego teníamos dos piernas falsas que iban desde debajo de las rodillas hacia abajo. Teníamos esta pierna manipulada con sangre para cortar inicialmente los dedos del pie y luego tenía algunos pequeños accesorios».

Después de que Elvira se corta los dedos del pie y se desangra, Rebekka la encuentra y se da cuenta de que se cortó el pie equivocado para la zapatilla. Obsesivamente, Rebekka recrea la herida en el pie izquierdo de Elvira, esta vez capturada en un plano amplio que muestra el pie y la pierna unidos al cuerpo de Elvira. «La pierna real estaba escondida debajo de su vestido», dice Foldberg sobre la toma. «Simplemente se dobla y luego la pierna protésica va desde la rodilla hacia abajo».

A pesar de sus esfuerzos patológicos, Elvira no logra ganarse al príncipe y en la secuencia final, gatea sobre sus pies rotos, con el cabello ralo y los dientes desconchados por el trauma al que se ha sometido.

Gran parte de ese trauma proviene de un huevo de tenia que Elvira consume para perder peso al comienzo de su transformación. Al final, el gusano ha crecido completamente, mide varios pies de largo, y la hermana de Elvira, Alma (Flo Fagerli), debe ayudarla a eliminarlo en un difícil juego de tira y afloja. Para lograr el efecto de que Alma extrajera el gusano de la boca de Elvira, Foldberg y su equipo crearon varias piezas de gusano de silicona y luego las alimentaron a través de un artilugio adherido al costado de la cara de Myren. El artilugio fue compuesto en posproducción para que pareciera que el gusano es expulsado de las profundidades de la garganta de Elvira. «También teníamos una cabeza de marioneta de ella desde la nariz hacia abajo», dice Foldberg. «Donde podrías expulsar grandes trozos de este gusano y baba».

La película en su conjunto utilizó un mínimo de CGI y en su lugar optó por efectos prácticos combinados con composición, creando una apariencia cruda y fluida en todo momento. Este ingenio dio sus frutos, ya que “The Ugly Stepsister” ahora está preseleccionada como Mejor Maquillaje y Peluquería en la próxima 98ª edición de los Premios de la Academia. Es la primera película preseleccionada de Shudder en la categoría.

Sauerberg y Foldberg atribuyen el éxito de la película a Blichfeldt. «Estaba muy bien preparada y tenía muchas ideas», dice Foldberg. «Me quedé realmente impresionado por su conocimiento de las películas de género y ella realmente tenía una visión específica para este proyecto».

“Todos conocemos muy bien la historia de Cenicienta, así que todos tenemos diferentes imágenes de cómo debería verse, y [Blichfeldt’s] Su visión era extremadamente clara», añade Sauerberg. «Fue muy fácil conectar con ella y sus visiones y alinearlas con las mías».