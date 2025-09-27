Oración o sátira? Estos son 5 mensajes ocultos Tasya Farasya para su esposo en medio del proceso de divorcio

Yakarta, Viva – Familiar Tasya farasya Y Ahmad assegaf está en el borde de la bocina. El influencer de belleza sorprendentemente registró una demanda de divorcio ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 12 de septiembre de 2025. No se detenga allí, Tasya también envió un informe a la policía con presunto malversación de fondos de la compañía.

Leer también: Subir una foto de su esposo, Tasya Farasya escribió una sátira de oración



En medio del proceso legal que aún está en curso, Tasya en realidad se suma al rompecabezas a través de su carga en Instagram. Compartió un retrato de Ahmad Assegaf que luego fue replanteado por la cuenta @exclusivetimnasartis. Sin embargo, lo más destacado no es la imagen, sino la oración que escribió en la declaración de carga. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La oración sonaba sincera mientras salvaba sarcas que inmediatamente desencadenaron la especulación de los ciudadanos. Aquí hay cinco sátira sutil tasya que atrae la atención pública.

Leer también: Tasya Farasya descargó la relación de sus hijos con Ahmad Assegaf después de decidir el divorcio



1. Oración de seguridad para el esposo

Tasya comenzó su escritura con un significado lleno de significado.

Leer también: Insomnio Tasya Farasya se recuperó por completo después del divorcio de su esposo



«Oh Allah, cuídalo en cada paso, proteja de todos los malos …», escribió citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

Esta oración hace que el público se vea el lado de Tasya, que todavía reza por la amabilidad de su esposo, a pesar de que están en desacuerdo y se enfrentan en la corte.

2. La sátira escondida detrás de la oración

Después de la sincera oración, Tasya de repente continuó con un sarcasmo.

«Pero si cae, con suerte solo tropieza con el cable del cargador para rendirse. Huhu», continuó.

Esta sátira parece describir la molestia envuelta en el humor, una forma en que Tasya transmite sentimientos sin tener que ser frontal.

3. Hearting Heart en medio de la supuesta infidelidad

El público sospechaba que la sátira de Tasya tenía algo que ver con los rumores del asunto de Ahmad Assegaf. Aunque el problema nunca se ha confirmado directamente, la carga de Tasya se considera un reflejo de la decepción que ha sido enterrado.

4. Sátira sobre los vivos

Además del tema de la infidelidad, Ahmad Assegaf también fue acusado de no darse una vida adecuada. La oración del sarcasmo de Tasya es considerada por muchas partes como una sutil «bofetada» para el esposo que debería ser responsable, pero en cambio en problemas financieros hasta que se informó a la policía.

5. El símbolo de la herida detrás de una sonrisa

El humor típico tasya al escribir su oración en realidad puede verse como un símbolo de la herida. Todavía trató de verse fuerte en público, pero no pudo encubrir la decepción que continuó causando una impresión. La carga muestra que a pesar de que su matrimonio se ve glamoroso, hay un lado frágil que ha sido oculto.

El público ahora está esperando la continuación del viaje legal de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf. La oración de la sátira que compartió en Instagram parecía abrir un nuevo capítulo de la historia de su divorcio. ¿Es solo una broma típica de Tasya, o un gesto sobre los sentimientos que ha estado escondiendo?