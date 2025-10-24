¡El consumo de combustible del Nissan X-Trail e-Power alcanza este nivel en la ruta Lembang-Yakarta!

Bandung, Viva – El viaje de regreso de Lembang a Yakarta fue una oportunidad para demostrar la eficiencia de la tecnología e-Power de Nissan. En un viaje de casi 170 kilómetros, el Nissan X-Trail e-Power registró un consumo medio de combustible de 22 kilómetros por litro, un resultado real en carreteras reales, no una afirmación del fabricante.

VIVA Otomotif comenzó el viaje desde el área de Lembang, Java Occidental, con caminos sinuosos y cuesta arriba. Este SUV está lleno de cuatro adultos con equipaje, mientras que el aire acondicionado está a máxima potencia para mantener la cabina fresca en el aire húmedo de la montaña.

Desde Lembang, el grupo se detuvo en un restaurante de la zona de Dago, antes de continuar su viaje hacia la autopista de peaje de Cipularang.



MEDIO Nissan X-Trail e-Power Foto : Viva.co.id/Yunisa Herawati

Luego de ingresar a la vía de peaje, el recorrido nuevamente se detiene por un momento en el área de descanso del KM 97B, luego continúa hasta el KM 62B para un breve descanso. Las condiciones del tráfico hacia Yakarta en ese momento estaban bastante congestionadas, especialmente hacia las zonas de Bekasi a Halim.

Aun así, el récord de eficiencia siguió siendo impresionante incluso cuando el coche cruzó el atasco alrededor de Nissan Halim Jakarta hasta llegar finalmente a la Galería Nissan MT Haryono.

Durante el viaje, el sistema e-POWER funciona suavemente sin el típico sonido de un motor de gasolina. El motor VC-Turbo convencional de 1,5 litros del X-Trail e-Power no impulsa directamente las ruedas, sino que sólo tiene la tarea de cargar la batería que luego hace girar el motor eléctrico. Por lo tanto, la sensación de conducción es realmente como la de un coche eléctrico puro, instantánea, silenciosa y con capacidad de respuesta, pero sin la molestia de buscar SPKLU.

Además de su eficiencia, el X-Trail e-Power también está equipado con una serie de funciones avanzadas. Existe el e-Pedal Step, que permite al conductor acelerar y desacelerar con un solo pedal, lo que facilita el viaje cuesta abajo desde Lembang. Luego, el sistema de tracción total e-4ORCE mantiene una tracción óptima en curvas y caminos resbaladizos.

Las funciones de seguridad activa como ProPILOT Assist, Intelligent Around View Monitor y Forward Collision Warning también hacen que los viajes largos sean más tranquilos y seguros.

Con un consumo resultado de 22 km/litro en un recorrido lleno de subidas, bajadas y atascos urbanos, el Nissan X-Trail e-Power demuestra que la electrificación no siempre significa tener que «cargar». Este automóvil demuestra que aún se puede lograr una alta eficiencia a través de tecnología inteligente, lo que lo convierte en uno de los SUV electrificados más atractivos de su clase.