Bahlil perdona a quienes se burlan de él en las redes sociales a través de memes

Jacarta – Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia admitió que había perdonado al creador memes él mismo que se distribuye en varias plataformas de redes sociales (redes sociales). Destacó que a la gente se le permite criticar política gobierno.

Sin embargo, dijo, la gente no debería atacar la personalidad de alguien, ni siquiera a través de vídeos de memes.

«Creo que si alguien hace memes, lo perdonaré. Está bien. En realidad, si criticas la política, está bien. Pero si es personal, conduce al racismo, eso no es bueno en mi opinión», dijo Bahlil a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Por otro lado, Bahlil admitió que no conocía el informe que AMPG y AMPI Golkar hicieron a la policía sobre su meme. Según él, informar es legal porque forma parte de la libertad democrática.

«Seré honesto, no lo sé (denunciar a la policía). Porque en realidad si tengo una política que es criticada, está bien. Pero también tenemos que conocer los estándares éticos de nuestra democracia», dijo Bahlil.

Recordó que pronto Indonesia conmemorará el Día del Compromiso Juvenil, que se celebrará el 28 de octubre de 2025. Bahlil pidió a toda la comunidad que mantenga la unidad de Bhinneka Tunggal Ika.

«Así es Indonesia, hay todas las tribus, y el nombre de nuestro país es diversidad. Por eso somos Bhinneka Tunggal Ika. Así que sugiero a todos mis amigos que mantengamos esta diversidad por el bien de nuestro país», dijo Bahlil.

“Porque cada niño de la nación desde todos los rincones del país tiene el mismo derecho a contribuir con base en el llamado de la Madre Tierra para llevar a cabo los objetivos de la nación y del Estado”, continuó.



Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia

Se sabe que decenas de cuentas de redes sociales sospechosas de difundir calumnias y discursos de odio contra el presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, han sido denunciadas ante la Agencia de Investigación Criminal de la Policía.

Las capturas de pantalla de publicaciones que se consideran ofensivas son prueba de ello. Así lo reveló el vicepresidente del Consejo Asesor del LBH AMPI (Ejército Juvenil Reformista de Indonesia), Steven Izaac Risakotta. En total, hay 30 cuentas de redes sociales sospechosas de difundir discursos de odio y calumnias contra Bahlil.