Examinada como sospechosa, Alisa Mariana sonríe a Bareskrim: Oren por lo mejor

Jacarta – Rostro de celebridad y ex modelo, mariana lisaParecía tranquilo cuando llegó al edificio de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía (Bareskrim), el viernes 24 de octubre de 2025.

Aunque acaba de ser nombrado sospechoso del presunto caso calumnia y difamación del ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan KamilLisa todavía esbozó una gran sonrisa frente a los medios.

Con un vestido largo a rayas blancas y negras y un bolso negro, Lisa parecía segura. Caminó rápidamente entre la multitud de periodistas sin decir mucho, dejando sólo una breve frase.

«Te deseo lo mejor, gracias», dijo Lisa.

Este momento de repente se convirtió en una preocupación, considerando que Lisa ahora está en el centro de las noticias nacionales después de que sus afirmaciones sobre su relación con Ridwan Kamil resultaron en un informe criminal.

Mientras tanto, su abogado, Jhon Boy Nababan, aseguró que su cliente acudió con una actitud cooperativa. Dijo que no se prepararon documentos especiales para la investigación inicial como sospechoso. Destacó que su partido respeta todo el proceso legal y se compromete a seguir cada etapa de la investigación.

«No tenemos lo que hemos preparado, porque hoy sólo estamos siendo interrogados como sospechosos. Más adelante sabremos cuáles son los resultados», dijo Jhon Boy.

Anteriormente se informó que Selebgram Lisa Mariana estaba «confiada» en que la policía no realizaría arrestos después de la investigación inicial como sospechosa hoy, en relación con el presunto caso de calumnia y difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil.

«Este es el artículo 310 y 311 del Código Penal, la amenaza es leve. El mínimo es de 9 meses, el máximo es de 4 años. Así que mientras cooperes no necesitas ser detenido», dijo su abogado, Jhon Boy Nababan, el viernes 24 de octubre de 2025.

Selebgram Lisa Mariana no cumplió con su primera citación como sospechosa en el supuesto caso de difamación contra el exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, el lunes 20 de octubre de 2025.

Así lo confirmó su abogado, Jhon Boy Nababan. De hecho, la inspección se llevó a cabo alrededor de las 11.00 horas de esta mañana.

«No presente», dijo cuando fue confirmado por los periodistas, el lunes 20 de octubre de 2025.

Parece que su condición de sospechosa no ha hecho que la celebridad de Instagram Lisa Mariana pierda la calma. Aunque ha sido acusada oficialmente en un caso de presunta calumnia y difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, Lisa admite que todavía está tranquila.