Esta es la razón por la que los automovilistas a menudo guber de escape en una luz roja

Yakarta, Viva – Muchas personas a menudo están molestas cuando ven las motos de escape en una luz roja. Su voz hace ruido, especialmente si la moto ha sido modificada con un escape de carreras.

Leer también: Bastrado con fuertes lluvias, este paso elevado se inundó



Sin embargo, resulta que este hábito tiene una razón, no solo presumir o buscar atención. Algunos factores técnicos y no técnicos hacen que la acción aún se realice a menudo.

Citado VIVA Automotor de LataViernes 22 de agosto de 2025, Motorbras antiguas con un sistema de fractura de carburador fácilmente muere si se deja demasiado tiempo. Al lanzar el gas, el motor puede permanecer estable y evitar ataques repentinos.

Leer también: Viral en Tiktok, reparación de automóviles oxidados usando fideos instantáneos: ¿puedes realmente?



Además, ciertos motores necesitan una alta velocidad del motor para mantener la circulación del aceite. Si no, el componente de la cocina se puede usar rápidamente porque la lubricación no es óptima.

Bueno, el hábito se lleva hasta ahora, aunque muchas motocicletas modernas han usado la inyección. Para algunos motociclistas, el movimiento del gas giratorio cuando se detiene se ha convertido en un reflejo muscular.

Leer también: Este auto eléctrico hace una conmoción, la policía para intervenir



También hay quienes hacen eso durante el período de Inreyen o después de un gran servicio. Las variaciones de la velocidad del motor ayudan a los nuevos componentes a ajustarse al ritmo de trabajo.

Fuera de los asuntos técnicos, el factor de placer también jugó un papel. El sonido de escape se considera parte de la sensación de conducción, una especie de «música» que acompaña a la carretera.

No con poca frecuencia, el Geber en una luz roja se convierte en un tipo de código o estilo de comunicación entre los automovilistas. Puede ser una invitación a bromista, o simplemente mostrar la existencia.

Aun así, no todos disfrutaron el ruido. Para otros usuarios de la carretera, especialmente en un área ocupada, esta acción a menudo se considera inquietante o no educada.