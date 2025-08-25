El jefe bos quiere que los japoneses compren bonos del gobierno indonesio usando yen, esta es la forma en que

Yakarta, Viva – Gobernador del banco Indonesia (BI), Perry Warjiyo Enfatizado, con el lanzamiento de los QRI del país cruzado entre Indonesia y Japón, se espera que fortalezca aún más las transacciones de divisas locales o las transacciones de divisas locales (LCT) entre los dos países.

Donde, según Perry, la expansión de LCT también se puede hacer de varias maneras, como abrir el mercado bonos minoristas Indonesia hacia los japoneses usa directamente monedas Yen.

Por lo tanto, Perry también desafió a la Asociación del Mercado del Mercado Extranjero de Indonesia (Apuvindo) y a la Asociación del Sistema de Pagos de Indonesia (ASPI), a trabajar juntos para realizar la expansión de las transacciones de moneda local entre Indonesia-Japan.

«Para que la cuenta de Yen se pueda utilizar para comprar bonos gubernamentales y mercados secundarios minoristas, incluido SRBI», dijo Perry en la campaña de alto nivel LCT y lanzando QRIS Cross Border Indonesia-Japan, lunes 2525 de agosto.

No solo eso, Perry enfatizó que con la expansión de la LCT, la compra de bonos también se puede hacer digitalmente como parte del fortalecimiento de las conexiones cruzadas para servicios de transacciones digitales como QRI.

Por lo tanto, también consideró que este era un nuevo capítulo, donde las transacciones de divisas locales podrían estar relacionadas con los pagos de Forcer y luego expandirse.

«Para que cree una cooperación más estrecha no solo en el comercio exterior y la inversión, sino también las MIPYME, incluida la profundización de los mercados financieros en Indonesia», dijo.

Por lo tanto, Perry enfatizó que a través del mecanismo LCT que se expandió al mercado de bonos, luego cada país obtendrá muy buenos beneficios evitando la carga de los costos de conversión a dólares estadounidenses.

Gobernador de Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo

«Y para los japoneses, aseguro que, por supuesto, también garantizaremos que obtendrá mayores ingresos a través de compras minoristas, bonos gubernamentales, sukuk, capital indonesio y otros, incluso nuestros valores, valores Rupia Bank Indonesia «, dijo Perry.

«Y esto se hará, entre otros, ampliando el marco LCT, aumentando los participantes del mercado y aumentando la eficiencia de la transacción», dijo.