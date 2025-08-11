El caso del tiroteo de 3 policías en Lampung, Kopda Bazarsah fue sentenciado a muerte

Palembang, Viva -Cribunal militar I-04 Palembang, South Sumatra, condenó a la muerte del Cabo Demandado Two (Kopda) Bazarsah en el caso tiroteo tres Policía En el lugar de juego de peleas de gallos, Way Kanan Regency, Lampung.

Leer también: 20 soldados de TNI se convirtieron en sospechosos en la muerte de Prada Lucky, incluido 1 oficial, el comandante militar Udayana promete completar



El veredicto fue leído por los jueces principales Coronel Chk Fredy Ferdian Isnartanto durante la audiencia del veredicto en el Tribunal Militar de Palembang en Palembang el lunes.

El panel de jueces declaró que el acusado era legal y convincentemente culpable de cometer actos penales, Artículo Subsidiario 338 del Código Penal sobre asesinato, la ley de emergencia número 12 de 1951 sobre la propiedad de las armas de fuego y las armas agudas ilegalmente, y el Artículo 303 del Código del Código de Juegos

Leer también: BPIP: Inauguración de los candidatos de Paskibraka 2025 el 13 de agosto





El jefe de la policía estatal interna de Iptu Lusiyanto y sus miembros Bripka Petrus y Bripda Ghalib fueron asesinados cuando la incursión de juegos de gallos.

«El acusado condenó al acusado con el director de la pena de muerte y los delitos adicionales fueron despedidos del servicio militar», dijo.

Leer también: Australia admitirá el estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025



Al escuchar la lectura del veredicto, la atmósfera de la sala del tribunal con las voces de los sollozos de las familias de las familias de las víctimas.

Con este veredicto Kopda Bazarsah tiene siete días para declarar la actitud de recibir o apelar.

Anteriormente, el caso de tiro en la arena de juego de peleas de gallos se reveló en el momento de la redada del juego el lunes 17 de marzo de 2025.

En la redada de juegos de azar en Karang Manik Village, Kanan Regency, Lampung, tres miembros de la Policía Nacional fueron asesinados a tiros por Kopda Bazarsah.

Los tres oficiales de policía que fueron asesinados fueron comisionados adjuntos de la policía (Anumerta) Lusiyanto (Jefe de la Policía del Estado del Estado), el inspector de policía adjunto Two (Anumerta) Petrus Apiyanto (Estación de la Policía Estatal de Bintara Batin) y la Brigadier de la Policía Dua (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta (Bintara Satreskrim Way Kanan).

El tiroteo fue realizado por un soldado TNI Kopda Bazarsah, mientras que Peltu Yun Heri Lubis también estuvo involucrado en el crimen de juego. (Hormiga)