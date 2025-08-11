Indonesia-Perú acordó apoyar la independencia palestina





Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto dijo Indonesia Y Perú acordó apoyar la independencia Palestina. Prabowo reveló esto después de celebrar una reunión bilateral con el presidente de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegararra en el Palacio Merdeka, el lunes 11 de agosto de 2025.

«Sobre el tema global, realmente apreciamos la actitud de Perú que apoya la independencia palestina», dijo Prabowo.

No solo eso, Prabowo dijo que Indonesia y Perú ayudarían a resolver el conflicto israelí-palestino a través de la solución de dos estados.

«Trabajaremos juntos para darnos cuenta conjuntamente del logro de las soluciones de dos países», dijo Prabowo.

Consideró que esta vez la visita del presidente Boluarte a Indonesia se consideró histórica porque coincidió con 50 años de relación. diplomático Indonesia – Perú el 12 de agosto de 2025.

Prabowo dijo que esta fue la primera visita del presidente Perú a Indonesia desde que se abrieron las relaciones diplomáticas en 1975.

Los dos países emitieron una declaración conjunta para conmemorar los 50 años de cooperación y acordaron fortalecer la colaboración en varios campos, incluida la erradicación del comercio ilegal de narcóticos, seguridad alimentaria, minería, transición energética, pesca y defensa.

Prabowo también enfatizó que Indonesia estaba lista para apoyar la asociación ASEAN -Perú, respetando el liderazgo de Perú en la Cumbre APEC 2024.

«Creemos que en el futuro trabajaremos cada vez más juntos productivamente», dijo.

