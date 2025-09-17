El automóvil más caro de Toyota, recién llegado a la mejor lista de vales

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El martes 16 de septiembre de 2025, que discutió las últimas tendencias automotrices globales y locales, que van desde los autos más caros Toyota al rendimiento de ventas de las marcas superiores en Indonesia.

1. El auto más caro de Toyota no es SUV Century

Toyota lanzó la E-Palette como el automóvil más caro en su línea de productos con un precio de ¥ 29 millones o alrededor de Rp3 mil millones en Japón, derrotando al SUV del siglo Toyota. Este vehículo eléctrico autónomo está diseñado para la movilidad multipropósito con una capacidad de hasta 17 pasajeros y características de alta accesibilidad, como rampas plegables. Con el soporte de la motocicleta de 201 HP y la batería de 72.82 kWh, E-Palette está lista para incrementarse al nivel autónomo de 4 en 2027. Leer más.

2. Nuevo también lanzado, este automóvil está en la mejor lista de ventosas en Indonesia

Mitsubishi Booth en Giias 2025

Destinador de Mitsubishi directamente a través de la octava clasificación de la lista El mejor auto de venta Agosto de 2025 con ventas de 2,213 unidades, aunque solo se lanzó en Giias. Toyota Kijang Innova todavía domina la primera posición con 3.741 unidades, seguido de Daihatsu Gran Max Pick-Up en segundo lugar. La lista de los 10 principales dominados por el modelo Toyota muestra la fuerza de las marcas japonesas en el mercado indonesio. Leer más.

3. 10 mejores marcas de autos de venta de septiembre de 2025: Byd ¿Qué orden?

Toyota lideró las ventas minoristas en agosto de 2025 con 20,733 unidades, seguido de Daihatsu 11,008 unidades y Mitsubishi Motors 6,161 unidades. BYD subió a la sexta posición con 2.746 unidades minoristas y 2,562 unidades mayoristas, que muestra un crecimiento estable en el segmento de electricidad. La fuerte competencia entre las marcas japonesas y chinas se calienta en el mercado automotriz indonesio. Leer más.