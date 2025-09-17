«El espectáculo de la mañana«Siempre se ha sentido un poco como fue generado por AI, como si alguien impulsara a Sora a hacer» la sala de redacción «vagamente sobre #MeToo, o concebir la iluminación posible más favorecedora para las actrices mayores de 40 años. Por lo tanto, cuando el programa agrega AI a su estofado burbujeante de referencias tópicas en los minutos iniciales de la temporada 4, con el CEO de los medios de comunicación, con el CEO de los medios de comunicación, las perturbaciones de los medios de comunicación. Cualquier idioma antes de los Juegos Olímpicos de 2024, la trama secundaria tiene un aire de inevitabilidad. la verdad, Pero «The Morning Show» en sí se deleita en juguetes llamativos y una superficie brillante y bien empaquetada. Es perfectamente adecuado para nuestra nueva era de LLMS como Chatgpt, una estrella de tendencia Reese Witherspoon ha defendido públicamente.

Pero «The Morning Show» también funciona exactamente por lo que AI no puede fingir: el carisma singular de los hermosos y famosos seres humanos, un arma no tan secreta, el drama Apple TV+ se cuadruplica adecuadamente para su cuarta ronda. Para reforzar a Witherspoon y Jennifer Aniston como el trabajo de los frenemies Bradley Jackson y Alex Levy, «The Morning Show» trae a Marion Cotillard como Celine, el último presidente de la Junta; Aaron Pierre como el esposo artista de Celine, Miles; Jeremy Irons como el padre de Alex, profesor de derecho; William Jackson Harper como productor; y Boyd Holbrook como un podcaster al estilo de Joe Rogan que está trabajando inexplicablemente en una red pasada de moda y literalmente se llama «Bro». (Vea lo que quiero decir acerca de ser generado plausiblemente por AI?) Juntas, estas estrellas invitadas forman una supernova de talento diseñado para superar desafíos triviales como la coherencia a través de la fuerza bruta. ¿Sería tan simple!

La temporada 4 se acelera en la primavera de 2024, aproximadamente dos años después de que Bradley se convirtió en el FBI por encubrir la participación de su hermano en la insurrección del 6 de enero. (Solo escribiendo esa oración me trae una sonrisa a mi cara). En comparación con la audaz fusión operativa de jabón de la temporada pasada de los eventos del mundo real con la vida de sus heroínas, «The Morning Show», bajo el liderazgo de devolver el showrunner Charlotte Stoudt, es mucho más disparado en este último lote de episodios. Tanto la guerra en Gaza como las elecciones presidenciales de 2024 solo obtienen menciones superficiales, tal vez porque son más controvertidas, complejas o simplemente sombrías de las que la serie se siente cómoda. No dispuesto a sacar de los titulares, «The Morning Show» simplemente inventa incidentes internacionales de tela entera, como un esgrimista iraní que decide desertar en medio de su entrevista con Alex. La historia permite que el director productor Mimi Leder organice una persecución de automóviles en un drama de periodismo, pero nunca adquiere su propio impulso.

La incorporación de todos los nuevos jugadores en un elenco ya lleno es desafiante, en parte debido a la extraña falta de voluntad del programa para dejar de lado el equipaje antiguo. ¿Realmente tenemos que ver el multimillonario ex Paul Marks (Jon Hamm) de Alex cuando su relación ha terminado de manera tan definitiva? ¿Qué hay de emparejar el ex diputado Chip de Alex (Mark Duplass), ahora un exitoso cineasta documental, con Bradley para investigar un encubrimiento ambiental, una historia que se desarrolla como una secuela no autorizada de «Erin Brockovich»? El trabajo del dúo dinámico incluso los reúne con un miembro del elenco previamente fallecido que parece haber sufrido un trasplante de personalidad total. Por qué el programa se molestó en traer una versión irreconocible del personaje en lugar de introducir uno nuevo es la suposición de nadie.

Sin despejar más espacio, «The Morning Show» se deja en relevancia Retcon Celine; Estamos destinados a entender que ella es siempre sido importante para el gobierno corporativo de la compañía de medios ficticios: nunca antes habíamos visto ni oído hablar de ella. Harper e Irons desaparecen durante largos períodos a la vez. El hermano de Holbrook puede obtener el arco más desarrollado, pero lleva el nombre de un estereotipo por una razón; El hombre es más un compuesto de tropos sobre poseurs políticamente incorrectos que una persona legible. La única cara fresca utilizada adecuadamente es Pierre, quien estalló en la película de acción «Ruby Ridge» y que «The Morning Show» explota descaradamente como dulces para los ojos. Los roles futuros de Pierre sin duda serán más multidimensionales, pero es divertido verlo atender tan claramente a la mirada femenina.

Sorprendentemente, la temporada 4 hace su mejor trabajo no con estas adiciones brillantes, sino que los veteranos finalmente obtienen su debido. «The Morning Show» ha pasado varias temporadas hablando en voz alta sobre la charla sobre la inequidad racial en el lugar de trabajo, una tradición que continúa a través de Stella desconcertante y torpemente escrita. (El papel es un desvío extraño en el rápido ascenso de Lee hacia el estrellato después de las «vidas pasadas».) Esta vez, la serie al menos camina por la caminata, lo que le da a la productora de Karen Pittman, Mia y a la estrella de TV de Nicole Beharie, Chris-TV-TV, una oportunidad para intensificar. Los Juegos Olímpicos son, por supuesto, una oportunidad para el ex atleta Chris, mientras que Pittman se retira de «y así», una serie cuya conclusión Deja un vacío en el espacio «Hatewatch with Wine» «The Morning Show» no puede llenar, le da a Mia más espacio para ocupar.

A diferencia de Paul o Chip, estas mujeres no han superado su bienvenida; A diferencia de Celine o Bro, tienen una historia real en este mundo. Su floración tardía como protagonistas de pleno derecho se siente prestado de un tipo de espectáculo más metódico y paciente. Tampoco es suficiente anclar toda la locura. «The Morning Show» siempre ha sido un desastre de manera compulsiva y cursi. En la temporada 4, el desastre ocupa el centro del escenario.

El primer episodio de la temporada 4 «The Morning Show» ahora se transmite en Apple TV+, con los episodios restantes que se transmiten semanalmente los miércoles.