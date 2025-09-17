El concursante de ‘Love Is Is’ demanda por salarios no remunerados, condiciones de trabajo inhumanas

Stephen Richardson, un concursante en la séptima temporada de «»El amor es ciego«Ha demandado a los productores del Netflix Serie de realidad, alegando que la producción no pagó salarios y operó en «condiciones de trabajo inhumanas».

La demanda colectiva propuesta, presentada en el Tribunal Superior de California el lunes, nombra a Netflix y productores de contenido cinético y TV del delirio como acusados. Argumenta que Richardson y otros miembros del reparto fueron «deliberadamente clasificados mal» como «contratistas independientes», y que el «control excesivo de sus empleadores sobre la manera, las medias y el momento del trabajo» debería dar derecho a los concursantes a las protecciones bajo la ley de California, incluido el salario mínimo y el pago de horas extras. La presentación también alega que los empleadores mantuvieron condiciones de trabajo «inseguras» al restringir la capacidad del elenco para comunicarse con el mundo exterior y «ejercer una dominación completa durante su tiempo». El traje busca daños no especificados.

La demanda colectiva argumenta que las circunstancias de Richardson fueron compartidas por concursantes «Love Is Blind» que tenían titulares en el programa al menos cuatro años antes de la presentación, y también puede extenderse a los concursantes en otras series de televisión de realidad similares. Busca representar a las personas que solicitaron o participaron en producciones de televisión de realidad.

La presentación de Richardson se produce después de que su compañera concursante «Love Is Blind» Renee Poche demandó a los creadores del programa por la imposición intencional de angustia emocional y violaciones de los códigos laborales de California. Los procedimientos de arbitraje se iniciaron contra ella, alegando que Roche rompió un acuerdo de no divulgación y buscando $ 4 millones. En la demanda de Richardson, el concursante alega que se vio obligado a firmar una NDA similar, lo que le exigió que pague $ 97,000 en aproximadamente $ 97,529.77 por infracciones del acuerdo.

«Creo que delirio está tratando de silenciar el abuso que ocurre detrás de las cámaras y me arruina por decir la verdad», Poche, «, Poche dijo Variedad en enero de 2024. «Sentí que era correcto dejar que otros supieran la verdad de lo que todos los compañeros de reparto tenían que soportar».

Ambas demandas son parte de un cálculo legal dentro de la industria de la televisión de realidad, que durante mucho tiempo ha sido criticada como explotador.

Netflix y Kinetic no respondieron a las solicitudes de comentarios.