El anuncio de ‘Pluribus’ tiene a las estrellas de ‘Breaking Bad’ Bob Odenkirk y Bryan Cranston

Es un “Para muchos«-¡Crossover de «Breaking Bad» y «Better Call Saul»! (Más o menos).

En un nuevo teaser promocional de la nueva serie de Apple TV de Vince Gilligan, Bob Odenkirk, Bryan Cranston, Aaron Paul y más actores del universo Walter White aparecen en televisión para saludar al personaje de Rhea Seehorn, Carol Sturka.

“Pluribus” sigue a Carol, apodada “la persona más miserable de la Tierra”, mientras debe “salvar al mundo de la felicidad”. Cuando un acontecimiento trascendental convierte a la mayor parte de la población mundial en una mente colmena amigable, Carol se propone proteger su individualidad.

Al final del primer episodio, Carol enciende su televisor y se comunica con un funcionario de la Casa Blanca que intenta asegurarle que está a salvo y que no ha habido ninguna invasión extraterrestre. Apple TV imitó la escena en un anuncio de 100 segundos que comienza con el rostro de Cranston sobre un quirón que dice «ÚNETE A NOSOTROS». Un montaje de cientos de caras amigables aparece en su pantalla, incluido Paul parado frente a la Torre Eiffel.

Odenkirk y Patrick Fabian, quienes interpretaron a Howard Hamlin en “Better Call Saul”, le dicen a Carol: “Solo queremos hacerte feliz”. Giancarlo Esposito, quien interpretó a Gustavo Fring en las dos series de Gilligan, dice: «Lamentamos haberte molestado», y Jonathan Banks, quien interpretó a Mike Ehrmantraut, tiene un cameo en el que parpadeas y te lo perderás.

Carol Burnett, quien tuvo un papel memorable como invitada en la sexta temporada de “Better Call Saul”, dice: “Carol, si nos necesitas, estamos aquí para ayudarte”. E incluso Drew Barrymore, desde el set de su programa de entrevistas, le dice directamente a la cámara: «Te amamos, Carol, y solo queremos que seas feliz».

Seehorn interpretó a Kim Wexler durante seis temporadas de “Better Call Saul”, en la que apareció junto a Odenkirk, Fabian, Esposito y Ehrmantraut. En la última temporada de la precuela de “Breaking Bad”, Gilligan superpuso las líneas temporales de sus dos series con papeles invitados sorpresa para Cranston y Paul, repitiendo sus papeles de Walter White y Jesse Pinkman.

“Pluribus” debutó el 7 de noviembre con dos episodios. A pesar de este nuevo vídeo promocional, la serie no está ambientada en el universo de “Breaking Bad”. La serie ya ha sido renovada para la temporada 2, y Gilligan lo dijo Variedad en un entrevista amplia que espera que el espectáculo vaya más allá de eso.

Mira la promoción a continuación.