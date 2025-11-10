La Comisión para la Erradicación de la Corrupción apoya la investigación del caso de incendio de la casa del juez del tribunal de distrito de Medan

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) admitió que estaba preocupado por el incendio en su casa hakim Tribunal de Distrito MientrasSumatra del Norte, Khamozaro Waruwu en el complejo Taman Harapan Indah, Tanjungsari, Medan Selayang, Medan, el 4 de noviembre de 2025.

«Por supuesto, también nos preocupa el incendio de la casa del juez que maneja el caso de arresto en Sumatra del Norte, un caso manejado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción», dijo el lunes el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco del KPK en Yakarta.

Mientras tanto, Asep dijo que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) está monitoreando actualmente el manejo de la investigación del incendio en la casa del juez Khamozaro Waruwu por parte de la policía de Sumatra del Norte.

«Sí, apoyamos las investigaciones y los esfuerzos de investigación que, por supuesto, son llevados a cabo por la policía. Ojalá podamos revelar por qué ocurrió esto o cuáles son las causas», dijo.

Por ello, dijo que la Comisión para Erradicación de la Corrupción se encuentra actualmente a la espera de los resultados de la evolución de la investigación realizada por la Policía.

«También estamos esperando juntos y dando a la policía, por supuesto a los agentes del orden, la oportunidad de llevar a cabo investigaciones sobre este asunto», dijo.

Anteriormente, la casa perteneció al juez Khamozaro Waruwu, que se ocupaba de casos de presunta corrupción en un proyecto de carretera en el norte de Sumatra. quemado el 4 de noviembre de 2025 alrededor de las 10.40 WIB.

El incidente ocurrió cuando Khamozaro presidía un juicio en el Tribunal de Distrito de Medan.

Khamozaro se enteró de que su casa estaba en llamas tras ser contactado por teléfono por un vecino, pero en ese momento no tuvo tiempo de contestar el teléfono porque estaba presidiendo un juicio.

El 6 de noviembre de 2025, el Ejecutivo Central de la Asociación de Jueces de Indonesia (PP Ikahi) reveló que Khamozaro había recibido terror por teléfono antes de que su casa fuera incendiada. (Hormiga)