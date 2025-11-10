Este es el secreto para revelar el cuerpo de una modelo de Victoria’s Secret

VIVA – El desfile de Victoria Secret siempre se roba la atención del público, sobre todo con la aparición de los Ángeles de Victoria Secret. Se sabe que varias modelos famosas como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Bella Hadid han aparecido en la pasarela de la marca de ropa interior líder en el mundo.

Se sabe que la aparición de los ángeles de Victoria’s Secret siempre sorprende y pone celosas a las mujeres por sus cuerpos tonificados, atléticos y proporcionales. Muchas mujeres siempre sienten curiosidad por saber el secreto detrás de sus cuerpos bien proporcionados.

Kelsey Rose, entrenadora física, comparte los secretos detrás de un cuerpo proporcional modelo victoria secreto. En el lanzamiento de la página del Hindustan Times el lunes 10 de noviembre, Kelsey dio consejos sobre cómo ejercitar las proporciones para tener un cuerpo fuerte y proporcional como el de una modelo de Victoria’s Secret.

En su carga, explicó que los cuerpos de las modelos no eran sólo el resultado de la magia o la genética, sino más bien el resultado de una rutina de ejercicios constante e intensa, que incluía entrenamiento de fuerza y ​​una dieta nutritiva.

Según Kelsey, casi todas las modelos “OG” o senior de Victoria’s Secret hacen del entrenamiento de fuerza una parte importante de su rutina. No para aumentar la masa muscular excesiva, sino para formar músculos delgados, tensos y femeninos, creando así una impresión fuerte y segura al caminar por la pasarela.

Kelsey enfatizó que la base de su cuerpo ideal no proviene de una dieta estricta ni de factores genéticos, sino de la constancia, la fuerza y ​​la forma correcta de alimentar el cuerpo.

En el video, Kelsey muestra clips de varias supermodelos como Adriana Lima, Candice Swanepoel, Irina Shayk y Alessandra Ambrosio. Candice, por ejemplo, dice que no hace mucho cardio, sino que se concentra en desarrollar músculo, porque su cuerpo es naturalmente muy delgado.

“Hay que hacer ejercicio todos los días… Hay que cuidar los músculos”, dice Adriana Lima.

Irina Shayk tiene un secreto simple para mantener la forma de su cuerpo: mantener las porciones de comida y hacer ejercicio.

«Ejercicio y comida. Hago ejercicio cinco veces por semana cuando estoy en Nueva York (para el desfile de VS)», dijo.