El agua del iPhone 17 se convierte en un cambio de juego, vea el precio y las especificaciones

Yakarta, Viva – American Technology Giant (EE. UU.) Manzana Lanzó oficialmente la serie del iPhone 17 en un evento titulado ‘Awe Dropping’, en Cupertino, California, EE. UU., Que se emitió directamente desde varios medios de comunicación transmisión en vivo Apple el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 00.00 WIB.

La serie iPhone 17 ciertamente consiste en la variante básica del iPhone 17, iPhone 17 Air (sustituto más), iPhone 17 ProY iPhone 17 Pro Max.

En este evento, el iPhone 17 Air es el último modelo en la línea de iPhone que reemplaza el modelo de iPhone Plus.

«El iPhone del agua está completamente cambiadero. Diseñado para usuarios que desean un rendimiento «Pro» en un diseño delgado extraordinario o un grosor de solo 5.6 mm «, dijo el jefe ejecutivo de Apple Tim Cook, según lo citado por el canal de YouTube de Apple.

El aire del iPhone 17 también lleva un módulo de cámara trasera que nunca antes había estado en el iPhone. El módulo ahora está en forma de una píldora horizontal que se extiende hacia un lado. Apple llama a este módulo «Platón».

El módulo acomoda la mayoría de los componentes principales, incluidos los sensores de cámara delantera y trasera, los altavoces y las papas fritas.

«Tenemos que rediseñar nuestro icónico» Platón «. Procesado con precisión desde ambos lados, este Platón está diseñado para que coincida con nuestras cámaras, papas fritas y módulos especiales», explicó John Ternus, SVP, Ingeniería de Hardware de Apple.

Además del módulo de cámara horizontal, el resto de la parte posterior está completamente llena de baterías. Aunque delgado, el agua del iPhone 17 está diseñada con una durabilidad calificada.

Este teléfono está recubierto con Ceramic Shield 2 con resistencia anti-gores que se afirma que es tres veces mejor que antes.

Por primera vez, Apple cubrió el escudo de cerámica en la parte posterior del teléfono celular que se reclamó 4 veces más difícil que antes. El marco está hecho de titanio.

El agua del iPhone 17 está equipada con una pantalla SUPER RETRINA XDR de 6.5 pulgadas. Esta pantalla es compatible con una promoción de hasta 120 Hz y una visualización siempre en 1 Hz. El nivel de brillo alcanza 3.000 nutas al aire libre y se afirma que es el más alto en el iPhone.

La parte delantera está protegida por la capa anti-pimitante de 7 capas para reducir el resplandor y la perturbación, y facilitar que los usuarios lean en condiciones muy brillantes. El agua del iPhone 17 está equipada con una sola cámara trasera, que es de 48MP «cámara de fusión».

Llamado así porque este sensor combina la función de la cámara principal y el teleobjetivo en una cámara.

La cámara principal es capaz de producir imágenes de resolución de 48MP (longitud focal de 26 mm, apertura f/1.6 y OIS de cambio de sensor).

La misma cámara también es compatible con 2x resolución de teleobjetivo de 12MP (longitud focal de 52 mm, apertura f/1.6 y sensores de cambio de OIS). Mientras está en la cara, hay una cámara frontal de 18MP incrustada en Dynamic Island.

Cambie al sector de hardware. El aire del iPhone 17 funciona con el último y más fuerte chip Apple hasta ahora, a saber, A19 Pro (3NM). ChIP A19 Pro tiene CPU de 6 núcleo, que consisten en un rendimiento de 2 núcleo y una eficiencia de 4 núcleo.

Este chip también tiene 5 núcleos de la GPU de almacenamiento dinámico dinámico de segunda generación y aceleradores neuronales que son tres veces mejores para la computación de IA que A18 Pro. Apple afirma que este chip es más rápido para un teléfono inteligente.

El aire de iPhone 17 también está equipado con el último modelo de chip C1x que es el doble de rápido que C1. También hay chips N1 inalámbricos integrados con WiFi 7, Bluetooth 6 e hilos. El aire de iPhone 17 no tiene una tarjeta de ranura de tarjeta SIM física solo admite ESIM.

Apple afirma que el aire del iPhone 17 es compatible con la «duración de la batería de todo el día», también conocida como la batería, es suficiente para todo el día. Como de costumbre, Apple no reveló la capacidad de la batería.

Sin embargo, el teléfono celular que ejecuta el sistema operativo iOS 26 fuera del cuadro tiene una función de modo de alimentación adaptativa que puede ahorrar energía.

El aire del iPhone 17 viene en las opciones de color para el espacio negro, el blanco en la nube, el dorado claro y el azul cielo. La serie iPhone 17 se puede ordenar en la mayoría de los países a partir del 12 de septiembre y estará disponible a partir del 19 de septiembre de 2025.

El precio del iPhone 17 AIR 256GB es de US $ 999 (Rp. 16.4 millones), el iPhone 17 Air 512GB US $ 1,199 (Rp.19.7 millones) y el iPhone 17 1TB Water US $ 1,399 (RP23 millones).