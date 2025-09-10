El cadáver en descomposición fue encontrado en un automóvil de Tesla supuestamente un famoso cantante de D4VD

Los Ángeles, vivo – El lunes, la policía de Los Angels (LAPD) encontró un cadáver que había podrido en el auto Tesla. Basado en la información sobre la propiedad del automóvil, se sabe que la cifra de un joven cantante D4VD.

Según una explicación de un portavoz de LAPD, inicialmente a las 12:20 del lunes 8 de septiembre de 2025 ayer respondió a un informe de ‘órdenes de violación’ que provenía de un vehículo en la grúa. El detective que descendió allí encontró los restos de los cuerpos humanos y comenzó a investigar la muerte.

«No tenemos información sobre el propietario del vehículo», dijo el portavoz en la página independiente, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Sin embargo, ABC 7 Eyewitness News informó que el automóvil Tesla 2024 estaba registrado en Hempstead, Texas, en nombre del D4VD de 20 años, cuyo verdadero nombre era David Anthony Burke.

Los medios de comunicación también informaron que la policía dijo que el automóvil Tesla había estado en un estacionamiento durante varios días. Según los informes, su cuerpo fue puesto en una bolsa en la cajuela del automóvil frente al automóvil.

En medio de esta noticia, se sabe que D4VD está experimentando una gira mundial «marchita» y está programada para aparecer en el Fillmore Minneapolis el martes por la noche. No solo eso, en medio de la noticia del descubrimiento del cuerpo en el automóvil Tesla, D4VD fue visto todavía subiendo publicaciones en sus redes sociales.

Lo independiente Se ha puesto en contacto con representantes de D4VD y Fillmore Minneapolis para comentar.

Para información, D4VD (lea David), Es un famoso cantante de canciones gracias al sencillo viral en 2022, «Homicidio romántico», que se hizo famoso en Tiktok. Continuó este éxito con «Here With Me» en 2023. Ambas canciones se han proyectado más de mil millones de veces en Spotify. Tiene más de 33 millones de oyentes mensuales en la plataforma de transmisión.

Después de este incidente, el lunes por la tarde del lunes por la tarde y Hollister habían eliminado D4VD de su campaña para promover sus productos, según WWD.

«Somos conscientes del desarrollo de esta historia. En relación con la situación actual, hemos eliminado el contenido de la campaña que presenta D4VD durante la investigación», la declaración conjunta de las dos marcas.

NBC Los Ángeles también informó que D4VD cooperó en la investigación.