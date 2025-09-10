Precio de Tiga Line SUV, Innova Zenix FacElift y Aerox New

Yakarta, Viva – Viva Automotive Presentar algunas noticias que más tarde se convirtieron en la más popular el martes 9 de septiembre de 2025, y fue interesante leer a los fanáticos automotrices. Desde la lista de precios de SUV 3 líneas asequibles hasta el lanzamiento del Toyota Innova Zenix estiramiento facial y Yamaha Aerox Lo último, estos artículos están llenos de la información más reciente.

1. Lista de precios Agua móvil 3 nuevas líneas, comenzando en IDR 200 millones

SUV 3 líneas como Toyota Rush y Daihatsu Terios ofrecen precios asequibles a partir de RP245 millones, adecuado para familias. Los modelos premium como Mitsubishi Pajero Sport y Hyundai Santa Fe vienen con características avanzadas y precios de hasta Rp900 millones. Esta elección diversa satisface las necesidades de clases económicas a lujosas. Leer más.

2. Toyota Innova Zenix FacElift se vende oficialmente, esta es la diferencia con la versión anterior

Nuevo Toyota Kijang Innova Zenix Edition 2025

Toyota Kijang Innova Zenix 2025 viene con un repaso en la unidad principal de hasta 12.3 pulgadas y las características del punto de acceso Wi-Fi en el automóvil a través de T InTouch. La variante híbrida ahora usa el emblema HEV, con la adición de una puerta de equipaje eléctrico y una cámara HD. El diseño exterior sigue siendo elegante, manteniendo el estilo moderno de SUV que les gusta a los consumidores. Leer más.

3. Más feroz que antes, el último Yamaha Aerox finalmente lanzado



Nueva versión de Yamaha Aerox 155 de Tailandia

El último Yamaha Aerox 155 se lanzó en Tailandia con un diseño deportivo, un proyector LED y un marco de túnel central para la estabilidad. Equipado con un motor de núcleo azul VVA Blue de 155 cc de 155 cc y características de teclas inteligentes y de conexión Y, esta moto se vende alrededor de RP38 millones. El aumento de la suspensión y los frenos de disco trasero agregan rendimiento cuando se hacen las curvas. Leer más.