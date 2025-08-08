¿Quieres hacer un cuan de Tiktok? Estos son los 5 consejos precisos de los creadores de contenido

Yakarta, Viva – Ser un creador de contenido en la era digital ya no es solo un pasatiempo, sino una profesión prometedora. Tiktok Presente como una de las plataformas que abren grandes oportunidades para cualquier persona, ambos empleados, amas de casa, empresarios, jubilados, para expresarse y construir la comunidad mientras generan ingresos.

Sin embargo, para tener éxito en Tiktok, debe comprender cómo funciona esta plataforma. A diferencia de otras redes sociales, Tiktok opera según el gráfico de contenido, no los seguidores.

Es decir, su contenido puede llegar a millones de usuarios a pesar de que el número de seguidores sigue siendo pequeño, siempre que la calidad de su contenido sea relevante y atractiva. Entonces, cómo convertirse en un creador de tiktok cómo?

En la Cumbre de Crecimiento del Mar Tiktok en julio pasado, varios creadores y editores del sudeste asiático compartieron sus estrategias y experiencias. Aquí hay 5 consejos de éxito que puede copiar:

1. La consistencia es una clave

Thanyaporn SanguanLosit (@farmiscooking), un creador culinario de Tailandia, comenzó su viaje como creador de Tiktok con un desafío total. Necesita tiempo hasta que el contenido obtenga el compromiso esperado. Ahora, la granja tiene más de 1,4 millones de seguidores.

«Al principio no podía hablar frente a la cámara. Solía hacer contenido sin mostrar una cara. Con el tiempo, me sentí más seguro, y finalmente comencé a mostrar mi cara en mis videos de Karyak que también ayudaron a aumentar el número de espectadores de mi contenido», dijo, como se citó de un comunicado de prensa, viernes 8 de agosto, 2025.

La granja enfatiza la importancia de experimentar y sigue siendo consistente en la creación de contenido.

2. Comprenda la audiencia a la que va a

Richard Sam Bera, un ex atleta nacional de natación que ahora se desempeña como director presidente del equipo indonesio (@timindonesiaficial), explica la importancia de comprender el interés de la audiencia.

«Nuestra estrategia es simple. Estamos tratando de mostrar las actividades de los atletas, como los momentos detrás de escena de su entrenamiento, su rendimiento en grandes competiciones como los juegos de invierno asiáticos o consejos para deportes populares como Padel y baloncesto», dijo Richard.

Gracias a este enfoque, la cuenta del equipo indonesio ganó más de 300,000 seguidores en Tiktok.

3. Combine su conocimiento y experiencia

Dennis Guido (@nakactekpang), un graduado de tecnología de alimentos, utiliza con éxito su formación académica para crear contenido educativo sobre experimentos y procesos de alimentos. Ahora tiene más de 2.6 millones de seguidores.

«A veces necesito experimentos para hacer contenido que requieran habilidades para usar herramientas en el laboratorio. En el proceso de edición debemos tener nuestra propia perspectiva para poder traducir los términos de ciencia en palabras más aceptadas por la comunidad», dijo.

«La comunidad también tiene derecho a saber qué consumen, como cuál es el significado de los ingredientes en la etiqueta del producto», dijo Dennis.

4. Investigue primero, luego publica

Jerhemy Owen (@jerhemynemo), un creador de educación ambiental con 4.7 millones de seguidores, siempre comienza su proceso creativo con una investigación madura. «Uno de los mayores desafíos en el proceso de hacer contenido es una investigación profunda, que van desde encontrar fuentes válidas hasta garantizar información precisa, y también la visualización de datos para ser mejor entendida por nuestra audiencia. Pero todo eso puede ser engañado siempre que seamos adaptativos y tengamos un plan bastante flexible», dijo Owen.

Según él, la investigación es la clave para desarrollar credibilidad y mantener la confianza de la audiencia.

5. Concéntrese en contenido ordenado, atractivo y específico

Angga Anugrah Putra, gerente general de operaciones de contenido, el sudeste de Asia, Tiktok, enfatizó la importancia de la calidad del contenido para el éxito de un creador.

«Cuando hablamos de autenticidad de contenido, por supuesto, nuestra sinceridad es importante. Pero tenga en cuenta que también, el contenido de calidad es la base que fomenta el éxito de los creadores. En Tiktok, proporcionamos varias herramientas para apoyar a los creadores, que pueden usarse para colaborar y garantizar que los creadores puedan crear contenido de calidad», concluyó Angga.

El contenido auténtico y el enfoque en ciertos nichos tienen una mayor probabilidad de viral y pueden alentar el crecimiento de los seguidores de hasta 40 veces.

Al comprender la audiencia, la investigación cuidadosa y la consistencia en el trabajo, puede tener éxito en Tiktok. No dudes en comenzar a partir de ahora, quién sabe, eres el próximo creador que inspira a millones de personas a través de las pantallas de sus teléfonos celulares. ¿Cómo estás interesado?