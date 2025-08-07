Manchester United congeló a Jadon Sancho durante la pretemporada, mientras que el jugador quiere un movimiento durante esta ventana de transferencia de verano después de que un acuerdo con Chelsea lo atravesó.

Jadon Sancho jugó por última vez para el Manchester United hace más de un año (Imagen: papá)

Ha habido una foto de Jadon Sancho en la nueva camiseta de Manchester United en el sitio web oficial del club.

Sancho juega en la lista de jugadores del primer equipo, pero no tiene número después de que Manuel Ugarte había aceptado la camisa de 25 años después de firmar a Paris Saint-Germain el año pasado. Marcus Rashford es el único otro jugador sin una canción después de que Matheus Cunha tomó la camisa de los Diez.

Alejandro Garnacho, Antony, Rashford y Tyrell Malacia también tienen fotos en el nuevo kit a pesar de no entrenar con el equipo durante la pretemporada. La imagen de Rashford aparece en Black -White para mostrar que el jugador está en préstamo.

A pesar de esas fotos, Antony, Malacia y Sancho no están en la lista de nombres de jugadores que pueden tener fanáticos en la parte posterior de la camisa de esta temporada. El trío está ausente en la tienda en línea del club, a pesar de las adiciones de Harry AmaSs y Toby Collyer junto con las nuevas sesiones de firma Bryan Mbeumo, Diego Leon y Matheus Cunha a la lista de ahora 24, se fue.

Garnacho es una de esas opciones, pero Rashford no lo busca en Barcelona. Este último ya no está disponible en línea a través de Adidas, aunque Antony, Malacia y Sancho, con el número 25, lo son.

Ugarte particularmente no es una opción, ni León. Christian Eriksen, Jonny Evans y Victor Lindelof también están ausentes en la primera lista después de dejar el club cuando sus contratos terminaron a fines de junio. Se proporcionan Chido Obi, Diogo Dalot y Tyler Fredricson, pero con sus viejos números de escuadrón.

Aunque están en préstamo, como Rashford, entonces Gore y Ethan Wheatley son opciones en su lista de 28 jugadores. Bendito Mantato, Ethan Williams, Godwill Kukonki, Jack Fletcher, Reece Munro y Sekou Kone son otras carreteras a pesar de su participación en el primer equipo durante la pretemporada este verano, en contraste con otros jugadores que ocurren.

