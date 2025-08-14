SC en perros callejeros: los tribunales deben recordar audazmente a los ciudadanos la verdad







En su orden sobre perros callejeros en Delhi-ncr, el Tribunal Supremo ha dicho que el poder judicial tiene la responsabilidad exclusiva de «poseer el coraje y la fortaleza» para recordar a la gente las verdades que no prefieren escuchar, informó la agencia de noticias PTI.

En su orden del 11 de agosto, que se cargó en el sitio web de la corte de Apex el miércoles, un banco de jueces JB Pardiwala y R Mahadevan dirigieron a las autoridades en Delhi-NCR que comenzaran a recoger perros callejeros de todas las localidades «en el primer año» y reubicaran a los animales a los rehanentes de perros.

«El poder judicial no debe asumir ni asumir la coloración de los sentimientos populares prevalecientes de la época, ya que su papel no es hacer eco de las pasiones del momento sino para mantener los principios duraderos de justiciaconciencia y equidad «, dijo la orden, informó PTI.

«Como el Sentinel en el Qui Vive, un guardián de los derechos, el poder judicial tiene la responsabilidad solemne de poseer el coraje y la fuerza para recordar a la gente de las verdades que no les gusta o prefieren no escuchar», agregó, informó PTI.

El banco dijo que es consciente del «amor y cuidado genuinos» hacia los perros callejeros que muchos miembros del público comparten y los instaron a «presentarse y convertirse en parte de este ejercicio» y a adornar el cuidado y mantenimiento de los caninos de manera responsable en refugios o libras de perros.

«A la luz de las preocupaciones de los intervinientes, instamos a todos a adoptar y dar a los perros un refugio en sus hogares. Sin embargo, no atribuimos la señalización de la virtud de todos aquellos que comparten amor y preocupación por los animales», señaló la orden, informó PTI.

Dijo que el tribunal es consciente y sensible a la coexistencia, pero la idea detrás de la coexistencia no es la existencia de la vida de uno a costa del otro.

El tribunal subrayó una «división virtual» que se intentó ser creada entre «amantes de los animales» y aquellos indiferentes hacia los animales.

«Pero el corazón del problema sigue sin respuesta, por todas las razones prácticas», dijo.

«Como tribunal, nuestros corazones duelen por igual para todos. Condenamos a los que, debajo de la capa de» amor y cuidado «por los sin voz, persiguen el calor de la autocontratulación. Las instrucciones dadas por nosotros, como un tribunal que funciona para el bienestar de la gente, son tanto en interés de los humanos como los perros. Esto no es personal», agregó Pti.

El banco pasó una gran cantidad de direcciones al escuchar un caso de Suo-Motu iniciado el 28 de julio sobre las picaduras de perros callejeros que conducen a la rabia, particularmente entre los niños, en la capital nacional.

Se refirió a una nota para la audiencia presentada por el abogado principal Gaurav Agrawal, quien está ayudando al tribunal como un amicus curiae. La nota contenía detalles sobre las picaduras de perro reportadas en India en los últimos tiempos.

«El ejercicio que proponemos emprender no es realizarse de manera casual. El problema ardiente que nos hemos embarcado no está impulsado por un impulso momentáneo», dijo el banco, informó PTI.

«Por el contrario, es solo después de las deliberaciones más profundas, y haber llegado a la firme conclusión sobre la falla sistemática de las autoridades interesadas en las últimas dos décadas para abordar un problema que golpea en el corazón de la seguridad pública que hemos decidido tomar el asunto en nuestras manos», agregó, informó PTI.

Refiriéndose al patrón inquietante de mordeduras de perrosEl banco dijo que ahora no es el momento de ninguna resistencia o vacilación nacida de la complacencia.

Dijo que las calles no deberían ser lugares vulnerables.

«Entre un paquete de preocupaciones, nos esforzamos por tener en cuenta las experiencias de personas con discapacidad visual, niños pequeños, personas mayores, personas de una humilde antecedentes que no pueden pagar incluso un día de comida, y mucho menos los gastos médicos. Las personas con discapacidad visual son el riesgo más alto de los bocados de perros como su apoyo primario, son vistas como las amenazas por los perros por los perros, lo informan.

El banco también dijo que no hay forma de que uno pueda identificar o clasificar entre un perro que lleva la rabia y otros perros.

«A menudo se dice que» ninguna persona está por encima de la ley «. Sin embargo, de igual importancia es la otra cara de esa máxima:» ninguna persona está por debajo de la ley «, dijo, informó PTI.

Dirigió al gobierno de Delhi, la corporación municipal de Delhi (MCD), el Consejo Municipal de Nueva Delhi (NDMC) y las autoridades en Noida, Ghaziabad, Gurugram y Faridabad para comenzar a recoger perros callejeros.

Dijo que si algún individuo u organización se interpone en el camino de recoger perros callejeros y si se informa a la corte, tomará las acciones más estrictas.

El banco ordenó a las autoridades que creen inmediatamente refugios o libras de perros e le informaran sobre la creación de dicha infraestructura en ocho semanas.

Dijo que los perros callejeros serían detenidos en refugios y no serán liberados en calles, colonias o lugares públicos.

«Somos conscientes del hecho de que el ejercicio de redondearse y la reubicación de los perros callejeros en los refugios y libras tiene preocupaciones sobre el bienestar de este perros callejeros. También simpatizamos con sus vidas. En consecuencia, dejamos en claro a todas las autoridades interesadas y el personal desplegado en tales refugios o libras que en ninguna etapa se deberían someterse a cualquier maltrato, crueldad o estándares deplorables de atención «, dijo, informó PTI.

Además de varias otras direcciones, el banco aclaró que estaría abierto a las autoridades decidir la viabilidad de implementar un esquema de adopción con respecto a los perros callejeros que se mantendrían en los refugios.

(Con entradas de PTI)





Fuente