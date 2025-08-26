LPS estableció la tasa de interés de garantía en los bancos comerciales para ser del 3.75 por ciento, esta es la razón

Yakarta, Viva – Junta de ahorro de ahorro (LPS) cortar nivel grupo étnico Flor de garantía Rupiah depósitos en bancos comerciales que ascienden a 25 puntos básicos (BP), a 3.75 por ciento.

Presidente de la Junta de Comisionados de LPS, Purbaya Yudhi Sadewa Dicho, la poda de 25 pb también se llevó a cabo en la tasa de interés de garantía de depósitos de Rupiah en los Bancos Económicos Popular (BPR), de modo que se convirtió en 6.25 por ciento.

Si bien la tasa de interés de los ahorros de divisas (divisas) en el banco comercial, se decidió permanecer al nivel del 2.25 por ciento

«La reunión de la Junta de Comisionados de LPS se estipula para reducir la tasa de interés de las garantías de depósito en Rupiah en bancos comerciales y BPRS en 25 BPS, así como mantener las tasas de interés de garantía de depósito en divisas en bancos comerciales», dijo Purbaya en una conferencia de prensa el martes 26 de agosto de 2025.

«La tasa de interés de garantía es válida del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2025», dijo.

Purbaya explicó que la decisión de LPS de reducir la tasa de interés de la garantía de depósito en Rupiah en bancos comerciales y BPRS, con el objetivo de alentar el desempeño de las tasas de crédito para que sea más competitivo al nivel de cobertura de garantía que aún es relativamente adecuado.

«Esto se hace examinando la tendencia de la disminución de las tasas de interés del mercado en el futuro, los esfuerzos anticipatorios para fortalecer el desempeño económico y confirmar la sinergia de las políticas», dijo Purbaya.

Mientras tanto, continúa Purbaya, la razón para mantener la tasa de interés de garantía para los depósitos de divisas, es porque LP aún presta atención a los movimientos de la tasa de interés La alimentada.

«Entonces, si reducimos la tasa de interés de garantía para las divisas, se teme que los depósitos también disminuyan, y la propagación de la Fed se amplía. Por lo tanto, estamos preocupados de que desencadenar a las personas se mude o tendan a debilitar el tipo de cambio Rupiah», dijo Purbaya.

«Y no quiero ser acusado de ser la persona que causó que el rupia colapsara», dijo.