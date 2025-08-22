Ed realiza redadas en 9 lugares en JK en relación con el caso de acaparamiento de tierras







La Dirección de Control de Aplicación de la Agencia de Investigación (ED) realizó el viernes búsquedas en nueve ubicaciones en Jammu y Cachemira en relación con casos de aceleración y corrupción de tierras vinculadas a la propiedad de tierras de custodia pertenecientes a evacuados de Cachemira ocupada por Pakistán (POK)Dijeron las autoridades.

El departamento de ED de la Unidad Jammu realizó las búsquedas en ocho ubicaciones en Jammu y una en Udhampur, informó ANI.

Según los funcionarios de ED, las búsquedas se realizaron contra Pranav Dev Singh y Rahul Kai (ambos Patwaris) y Naib Tehsildar Akeel Ahmed y varios otros supuestamente involucrados en los casos de corrupción y corrupción.

La sonda por Edición Se deriva de un primer informe de información (FIR) registrado por la Oficina de Corrupción (Central), la policía de Jammu y Cachemira, en 2022.

Las agencias de investigación sospechan que existen irregularidades a gran escala en la transferencia y la ocupación ilegal de tierras de custodia en la región de Jammu, informó ANI.

Mientras tanto, el Jammu y la Cachemira Oficina Anticorrupción También había extraído una de las principales estafas de tierras en el Territorio de la Unión, en el que las áreas de Asarwan, Mishriwala y Bhalwal del distrito de Jammu fueron encontradas por la mafia de la tierra en connivencia con los oficiales y funcionarios del custodio, los ingresos y departamentos de policía.

Los funcionarios recibieron información de que miles de kanales de tierra propiedad de los custodios en Asarwan, Mishriwala y Bhalwal Jammu habían sido robados por mafias y gángsters que trabajaban con la policía y otros oficiales del gobierno. También hay informes de que se hicieron cambios en los registros de impuestos, y la tierra se ha vendido a muchas personas.

Sin embargo, la oficina anticorrupción también realizó una investigación formal y lo encontró como parte de un complot criminal. La Formulario A (Forma ALF) y los poderes de abogado (POA) se obtuvieron de varios refugiados POK prometiéndoles más tierras y cantidades de efectivo instantáneo de Rs 5,000 a Rs 50,000 por personas que trabajan para acaparadores de tierras.

Además, esta información fue agregada y cambiada en los registros de ingresos por funcionarios en los departamentos de ingresos y custodios, abusando de sus posiciones.

Estas tierras fueron vendidas por los conductos y los titulares de abogados a diferentes individuos, incluidos sus propios líderes y miembros de pandillas.

ANI también informó que debido al establecimiento de un nexo prima facie de los elementos criminales y los acaparadores de tierras y los ingresos, los oficiales custodios y los funcionarios en alienación de tierras de custodio a través de medios fraudulentos, ACB ha registrado cinco Firs formales en el centro de Jammu y Cachemira Para la investigación bajo las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción, Conspiración Criminal, Trabajo, Falsioning y Fraude.

(Con entradas de ANI)





