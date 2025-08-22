¡No hagas una narración que me cargue!

Yakarta, Viva – Casos supuestos corrupción Certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower (Kemnaker) se calienta. La figura que estaba en el centro de atención esta vez fue el viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer Alias ​​Noel, quien fue nombrado oficialmente sospechoso por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Este escándalo robó la atención del público porque involucraba a funcionarios estatales de alto rango con supuestos valores de corrupción que no estaban jugando, alcanzando Rp81 mil millones. No solo eso, también se dijo que Noel había recibido un flujo de fondos de RP3 mil millones a fines de 2024.

Sin embargo, en medio de la atención pública del público y los medios de comunicación, Noel dio una aclaración bastante sorprendente. Afirmó que el caso que lo atrapó no fue extorsióncomo se informan muchos.

«Realmente quiero que me disculpe por el presidente, Pak Prabowo. En segundo lugar, me disculpo con mi esposa e hijos. Tercero, me disculpo con el pueblo indonesio», dijo Noel en el edificio KPK, el viernes 22 de agosto de 2025.

«Mi caso no es un caso de extorsión, por lo que la narración exterior no se convierte en una narrativa sucia y mis amigos que están junto a mí están allí en cualquier caso de extorsión», continuó.

KPK revela hechos: hay RP81 mil millones en el flujo

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en una conferencia de prensa explicó que sentarse en el supuesto caso de corrupción que atrapó al viceministro. Según él, este caso está relacionado con la manipulación de las tasas de ingresos estatales que no son de taxis (PNBP) para Certificación K3.

Los siguientes son los principales hallazgos del KPK:

Total de fondos malversados: Rp.81 mil millones

Período de malversación de fondos: 2019 – 2024

Modo: diferencia en el pago de la certificación K3 que no se deposita en el Tesoro del Estado

Utilización de fondos: compra de vehículos de lujo, depósitos en efectivo, participación de capital y costos de entretenimiento

«Con el costo que debería ser de acuerdo con las tarifas de PNBP, el dinero fluye a varias partes, que es un total de RP81 mil millones», dijo Setyo.

Además, se sospecha que Noel recibe un flujo de fondos de RP3 mil millones en diciembre de 2024. Además de Noel, hay varios otros nombres que están en la lista de sospechosos, incluidos Gah, SB, AK, HS, FAH, HR y CFH.

11 personas se convirtieron en sospechosos, incluido el vice Ministro

El KPK aseguró que hubiera 11 sospechosos determinados en este caso. Vienen de elementos del Ministerio de Manpower y del sector privado que son socios que implementan la certificación de OHS.

Los sospechosos fueron acusados ​​de:

Artículo 12 Carta (e) y/o Artículo 12B de la Ley No. 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción (enmendado por la Ley No. 20 de 2001) Juncto Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal y el Artículo 55 del Juncto 55 Párrafo (1) del 1er Código Penal.

La amenaza de castigo para los sospechosos es una cadena perpetua o un mínimo de 4 años y un máximo de 20 años, así como una multa de hasta Rp1 mil millones.