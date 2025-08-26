¡100 por ciento de IVA de la casa gratis no hoax! Solo hasta diciembre de 2025, verifique las condiciones

Yakarta, Viva – Buenas noticias para los indonesios que quieren comprar una casa. El gobierno a través del Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) extendió oficialmente los incentivos fiscales de valor agregado nacidos por el gobierno (PPN DTP) 100 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2025.

Es decir, puede ahorrar hasta cientos de millones de millones de rupias al comprar una casa.

Esta política está contenida en el Reglamento del Ministro de Finanzas o el número de PMK 60 de 2025 con respecto a los incentivos de IVA adicionales para la presentación Camiseta y unidad Remover que es soportado por el gobierno para el año fiscal 2025.

La regulación fue firmada por el Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati el 15 de agosto, y en vigencia oficialmente el 25 de agosto de 2025.

Este incentivo es parte de los esfuerzos del gobierno para acelerar el crecimiento económico nacional al aumentar el poder adquisitivo de las personas, especialmente en el sector inmobiliario que tiene efectos dominicos en otros 174 subsectores, como construcción, muebles, cemento y logística.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, el sector de la vivienda contribuyó alrededor del 2,77 por ciento al PIB indonesio y absorbió a más de 8 millones de trabajadores directa o indirectamente.

Refiriéndose al Artículo 7 Párrafo 1 PMK 60/2025, aquí están los detalles de los incentivos:

– El gobierno tiene 100 por ciento de IVA (11 por ciento) para la compra de casas de banda de rodadura o pisos listos para la habitación con un precio de venta de hasta Rp2 mil millones.

– Para las casas con precios de venta entre RP2 mil millones a RP5 mil millones, los incentivos permanecen vigentes, pero solo para el IVA sobre el valor de los primeros Rp2 mil millones.

Para obtener este incentivo de IVA DTP, la comunidad debe cumplir con las siguientes condiciones:

– El certificado de venta y compra se firmó entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

– El traspaso de la unidad se lleva a cabo en el mismo período y se prueba en las actas de la entrega.

1. Registre las actas del Ministerio de Sistema PUPR o Terma BP.

2. Información de la factura de impuestos de acuerdo con las reglas de la Dirección General de Impuestos.

– Los incentivos solo ocurren para una persona sobre una unidad de un sitio o una casa.

– La unidad comprada debe estar en nuevas condiciones y lista para la habitación.

1. Las compras están hechas para más de una unidad.

2. Los avances se pagan antes del 1 de julio de 2025.

3. La unidad se desvía o se reveta en menos de un año.

IVA DTP 100 por ciento extendido

Anteriormente, se planeaba que el esquema DTP IVA fuera solo del 50 por ciento para el semestre II-2025. Sin embargo, el ministro coordinador de la economía Airlangga Hartarto confirmó que el gobierno acordó mantener incentivos del 100 por ciento hasta finales de este año.

«Con respecto a la instalación del IVA DTP para la propiedad que se suponía que era del 50 por ciento, se acordó permanecer al 100 por ciento», dijo.

¿Qué tan grande está ahorrando? Como ilustración, si compra una casa por RP1.9 mil millones, entonces:

– IVA normal (11 por ciento) = Rp. 209 millones.

– con un incentivo de IVA DTP 100 por ciento = RP.

– Guardar directamente RP. 209 millones.

Con este incentivo, se convierte en el mejor momento del año para comprar una casa. Además de ayudar a las personas a tener una residencia, esta política también es un fuerte estimulante para el sector inmobiliario que se había ralentizado debido a la incertidumbre global. Vamos, encuentre inmediatamente una casa de ensueño antes de que termine este incentivo el 31 de diciembre de 2025.