Andre Rosiade revocó el informe se llamó a sí mismo la mafia de la pelota, el autor Sowan se disculpó en público

Yakarta, Viva – Asesor Semen Padang FC, OTROS ROSIADE Oficialmente retiró el informe policial sobre sus acusaciones como Muchos colas.

La mudanza fue tomada después de que la parte informada presentó una disculpa oficial. Andre dijo el informe que hizo en Bareskrim Polri, sur de Yakarta, estaba relacionado con la carga de Tiktok Danoe Creative Studio e Instagram @kitabonek cuentas.

Se considera que ambas cuentas se acusan a sí mismas como la mafia del fútbol después del partido de semen Padang contra Persebaya, que terminó en un empate el 11 de mayo de 2025.

«Entonces, cuántos meses, informé una serie de cuentas, que me acusaron de ser una mafia de fútbol, para eso como un buen ciudadano, quería que esto se aclarara, su calumnia y Hoaks distribuidos por las cuentas», dijo Andre en el edificio Bareskrim Polri, viernes 8 de agosto de 2025.

Según Andre, el proceso legal se ha estado ejecutando y la parte informada ha publicado una disculpa en las redes sociales. Por lo tanto, eligió hacer las paces.

«Alhamdulillah, el proceso se ha estado ejecutando, y los perpetradores nos disculpan. Sí, por supuesto, quiero estar arriba, quiero hacer las paces y revocar el informe. Las cuentas han sido esta mañana, han publicado una disculpa», dijo.

El vicepresidente de la Comisión VI de la Cámara de Representantes VI enfatizó, este caso se convirtió en un aprendizaje para que el público no arrojara fácilmente acusaciones, especialmente a través de las redes sociales. Afirmó que se sorprendió por qué podría ser acusado de la mafia de la pelota, aunque hasta ahora estaba activo contra la práctica.

«Entonces, en ese momento me gritaron en la mafia, eso fue para mí que no había problema. Esa es una parte democrática del estadio, los partidarios de Pesebaya me gritaron. Sí, lo considero ordinario. Bueno, lo que no acepté en las cuentas de las redes sociales. Eran opiniones y eran virales y FYP.

Además, Andre dijo que estaba satisfecho de que este caso podría resolverse de manera familiar después de casi tres meses de rodar.

«Pruebo esto en la sede de la policía de Investigación Criminal. Gracias a Dios, el proceso se ejecuta tal vez 2 meses durante 3 meses. Sí, hoy estamos cerrados, terminamos», dijo.