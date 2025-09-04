Día nacional del cliente, LRT JabodeBek Compartir recuerdos en estas 3 estaciones

Yakarta, Viva – En el impulso Día nacional del cliente Conmemorados cada 4 de septiembre, varias compañías aprovechan esta oportunidad para fortalecer la cercanía con los consumidores.

Uno de ellos, a saber, Kai a través del servicio Jabodebek lrtque posee un programa de agradecimiento especial a usuarios leales.

En la celebración de este año, el Jabodebek LRT distribuyó varios recuerdos directamente en la estación Dukuh Atas Bni, Harjamukti y Jatimulya.

Este paso es un símbolo de gratitud a los clientes que durante más que los últimos dos años, utilizando fielmente el servicio de transporte masivo.

Desde que funcionó en agosto de 2023 hasta el 3 de septiembre de 2025, Jabodebek LRT ha sido registrado que sirve hasta 44,134,675 usuarios.

Esta cifra es un indicador importante para el éxito de la empresa al atraer confianza pública.

Esta también es una prueba de que el transporte masivo moderno es cada vez más aceptado como una elección diaria de movilidad.

El vicepresidente ejecutivo de Jabodebek LRT, Mochamad Purnomosidi, dijo que la existencia de clientes es la razón principal por la que la compañía continúa creciendo.

«El Día Nacional del Cliente es uno de los momentos correctos para agradecer directamente», dijo, según lo citado de un comunicado de prensa, el jueves 4 de septiembre de 2025.

«El apoyo y la unión del cliente es la energía para que continuemos mejorando y trayendo mejores servicios», agregó.

Además, Purnomosidi enfatizó que el Jabodebek LRT se compromete a presentar un servicio de transporte público seguro, cómodo, integrado y ecológico.

La aportación de los clientes se considera un impulsor importante para realizar mejoras y mejorar los estándares de servicio.

«Todos los servicios Jabodebek LRT están dedicados a los clientes. Por lo tanto, cada apreciación que damos al impulso de este Día Nacional del Cliente es un reflejo de nuestra gratitud», explicó Purnomosidi.

A través de esta advertencia, LRT Jabodebek espera fortalecer aún más las buenas relaciones con la comunidad al tiempo que fortalece el espíritu de unión para realizar el transporte público sostenible.

Dichas iniciativas también están en línea con los esfuerzos del gobierno para alentar a las personas a cambiar al transporte masivo que son más amigables con el medio ambiente y eficientes.