Bangladesh le pide a Pakistán que se disculpe por el genocidio de 1971







Bangladesh ha pedido a Pakistán que se disculpe por el genocidio de 1971. El asesor de asuntos exteriores de Bangladesh, MD Touhid Hossain, planteó este punto al viceministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante una reunión bilateral celebrada en Dhaka el domingo.

«Con respecto a las largas cuestiones históricas sobresalientes, incluida una disculpa oficial formal por el genocidio cometido por Pakistán en 1971, la División de Activos, Transferencia de ayuda extranjera que fue destinada a la víctima del ciclón de 1970, Repatriación de Pakistaníes de Bangladesh, Bangladesh, pidió su resolución temprana para establecer una sólida base para la intervención y el agreso de las relaciones bilaterales», Bangladesh Menicher Menicher Menicher Menicher Menicher Menicher Menicher Menistrys.

Pakistán Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores estuvo en una visita oficial de dos días a Bangladesh del 23 al 24 de agosto por invitación de su homólogo de Bangladesh. Por la tarde, Dar llamó al asesor principal de Bangladesh, Muhammad Yunus.

Bangladesh y Pakistán han firmado un acuerdo bilateral, 5 mous. La ceremonia de firma tuvo lugar el domingo por la tarde en Dhaka, a la que asistió el asesor de asuntos exteriores de Bangladesh, MD Touhid Hossain y el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar. El acuerdo incluye la exención de visas para los titulares de pasaportes gubernamentales y diplomáticos de ambos países.

El MOU firmó que cubre las siguientes áreas, a saber, la formación de un grupo de trabajo conjunto sobre el comercio entre los dos países, el intercambio cultural, la cooperación entre el Academias de Servicio ExteriorColaboración entre las agencias estatales de noticias y la cooperación entre el Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos de Bangladesh (BIISS) y el Instituto de Estudios Estratégicos de Pakistán Islamabad (ISSI).

Anteriormente, el ministro de Comercio de Pakistán Jam Kamal Khan y el asesor de Bangladesh para el Comercio SK Bashir Uddin celebraron discusiones en profundidad en Dhaka el jueves para avanzar en la cooperación económica, las inversiones mutuas y el fortalecimiento de los lazos de comercio bilaterales, dijeron las autoridades el viernes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente