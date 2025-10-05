Dos niñas de 13 años que se encuentran en el pozo, la policía recupera la nota de suicidio







Los cuerpos de dos menor Según los informes, las niñas que habían desaparecido fueron encontradas en un pozo en el distrito Kolar de Karnataka, dijo la policía el domingo.

Ambos fallecidos eran estudiantes de clase 7 de la escuela primaria superior del gobierno en la aldea de Yalachepalli de Mulbagal Town, dijeron.

Las chicas, ambas de 13 años, desaparecieron el jueves mientras jugaban frente a una de sus casas, policía dicho.

El sábado por la mañana, algunos aldeanos encontraron los cuerpos de las niñas flotando en un pozo a unos dos km de la ciudad y alertaron a la policía, dijo un alto oficial de policía.

Más tarde, se recuperó una nota de suicidio de uno de los fallecidos, afirmando que estaba terminando su vida y quería que su familia viviera felizmente, dijo.

Mientras que los padres de los dos niños han alegado sexo agresión y asesinato, el informe post mortem descartó cualquier signo de agresión o asesinato sexual, confirmando que no hubo lesiones externas en sus cuerpos, agregó el oficial.

La policía rural mulbagal ha registrado un caso de muerte antinatural, dijo la policía.

Preliminar investigación ha revelado que las dos chicas habían dejado sus hogares con la intención de terminar con sus vidas y saltaron al pozo, lo que llevó a ahogarse, dijo la policía, y agregó que se está realizando una mayor investigación.

