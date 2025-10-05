Casi ganado en la carrera de Sprint, Alex y Fermin estarán en la carrera principal de MotoGP Indonesia 2025

VIVA – Dos corredores de carreras de Gresini de Bk8 que fueron totalmente apoyados por Federal Oil presentaron una aparición extraordinaria de la sesión de carreras de sprint Motogp Indonesia 2025, sábado 4 de octubre en el circuito Mandalika.

Especialmente Fermin Aldeger Utilizando con éxito el buen comienzo de Momentum desde la segunda posición, había liderado la carrera de casi 13 vueltas, desafortunadamente tuvo que liberar la victoria en la última vuelta terminando la segunda posición.

Fermin Aldeguer se ve más cómodo conduciendo un Ducati Desmosedici GP24 para defender el título en la competencia de títulos de Novato del Año MotoGP 2025. Mientras Alex Márquez que comenzó desde la séptima posición, logró maximizar el rendimiento de Ducati para terminar la cuarta posición en la carrera de sprint.

Fermin Aldeguer dijo que «tengo que admitir que no ganar en la última vuelta es doloroso, pero debemos estar contentos con este resultado».

Hizo hincapié en: «Para ser honesto, conocemos a Marco Bezzecchi más rápido que nosotros, pero debido a sus errores al principio, estábamos en la posición y el tiempo correctos. Casi me sentí victoria, pero estaba feliz: intentaremos lograr buenos resultados nuevamente en la carrera principal».

Mientras que Alex Márquez, que terminó la posición 4, reveló: «Hoy es positivo, a pesar de que hay un error al final del primer trimestre».

Fue revelado por el corredor numerado #73: «No reemplazamos la moto por el sprint, a pesar de que estaba bastante limitado en la configuración frontal de la moto. Aun así, la cuarta posición es un buen resultado. Debemos mantener la calma y elegir el neumático derecho para la carrera principal».

La posición de la clasificación después de la Race 2025 de Sprint de Indonesia MotoGP, Alex todavía está en el segundo lugar con 346 puntos para bloquear el Título 2025 de Fermin Aldeguer de MOTOGP.