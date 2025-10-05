Yakarta, Viva -El 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) en el Monumento Nacional (Monas), Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025, tuvo lugar majestuosamente y fue coloreado por momentos interesantes que estaban en el foco público.

Leer también: Luhut sobre la reunión de los Four Eyes Prabowo-Jokowi: Bagus, el líder del Guyub



Ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono (Sby), presente que acompaña al presidente Prabowo Subianto En el púlpito de honor. Sin embargo, se grabó un momento cuando Sby parecía deambular sin saludo Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo.

En el video subido por el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, SBY pareció escalar el púlpito ocupado por el presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente. Incluidos los funcionarios de TNI, el Ministro de Defensa y el Jefe de la Policía Nacional.

Leer también: Prabowo se inaugurará el Comité de Reforma de la Policía Nacional la próxima semana



En ese momento, el Jefe de Gabinete de la Marina (KSAL) saludó por primera vez a SBY cuando solo subió al púlpito. SBY inmediatamente dio la bienvenida con un apretón de manos, luego continuó estrechando la mano con el jefe de gabinete de la Fuerza Aérea (KSAU).

Sin embargo, cuando su posición estaba justo en frente del jefe de policía nacional, General Listyo Sigit Prabowo, que estaba parado junto al comandante adjunto de TNI, el general Tandyo Budi Revita, Sby no se acercó. Inmediatamente continuó sus pasos y se dio la mano al comandante adjunto del TNI.

Leer también: Palace revela el contenido de chat de Prabowo-Jokowi en Kertanegara





El momento de Sby Wandered no se dio la mano al jefe de la policía nacional en el aniversario de TNI Foto : Secretaría presidencial de YouTube

Este momento provocó la atención del público porque el jefe de la policía nacional fue visto pasando.

Sby acompañó a Prabowo en el púlpito de honor

Reportado anteriormente, SBY todavía tiene un papel respetable en el 80 aniversario del TNI. Acompañó al presidente Prabowo cuando recibió los respetos del desfile de tropas.



SBY acompañó al presidente Prabowo durante el desfiladero de la tropa de TNI

SBY viene con un uniforme de camuflaje TNI completo con el rango de cuatro estrellas. Se mantuvo paralelo al presidente Prabowo, acompañado por el ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin, el comandante de TNI, el jefe de la policía nacional y el jefe de gabinete de TNI de tres dimensiones.

El desfile de las tropas propias dirigidas por el mariscal Middle Marshal Tni niega a Moeis, quien diariamente se desempeñó como comandante del mando de las fuerzas de movimiento rápido (Pangkopasgat).

Celebración Aniversario de TNI Este año también es el más grande en la historia. El jefe de la sede de la sede de TNI (Kapuspen), el mayor general Tni (Mar) Freddy Ardianzah, dijo que había 100 mil personas desplegados en esta gran ceremonia.

«Fueron asignados como participantes ceremoniales, participantes de simulación de combate, paracaidistas, pilotos de combate y aviones de transporte, contactos, equipos de equipo de defensa que serían desfilares a las fuerzas de seguridad», dijo el mayor general Freddy.