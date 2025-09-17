Dónde ver ‘La serie de spin -off de The Boys’ en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Aunque han pasado dos años desde el final de la primera temporada de «Gen V«En septiembre de 2023, la serie de superhéroes spin -off» The Boys «es Volver para la segunda temporada.

A partir del miércoles 17 de septiembre a las 3 am et/12 am PT, «Gen V«Retrocede en Video principal Solo para suscriptores. La segunda temporada tiene ocho episodios, en total.

Para la segunda temporada, «Gen V«Se lleva a cabo después de los eventos de la cuarta temporada de» The Boys «y sigue a Marie (Jaz Sinclair) regresando a la Universidad de Godolkin para el nuevo año escolar con un nuevo decano, Dean Cipher (Hamish Linklater). Sin embargo, cuando Marie y sus amigos descubren que está entrenando superhéroes para ser soldados para una guerra entre humanos y» supes «, el equipo debe encontrar una forma de detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

La serie spin -off también está protagonizada por J, Lizze Broadway, Maddie Phillips, Londres Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas y otros.

Puede Transmita la segunda temporada «Gen V» en Prime Video el miércoles 17 de septiembre a las 3 a.m. ET/12 AM Pt. Pero mientras tanto, mira el trailer para la segunda temporada, a continuación:

Además, Prime Video también tiene la primera temporada «Gen V»Entonces puedes ponerte al día antes de ver la nueva temporada.