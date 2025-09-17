23 goles de lluvia, la Juventus vs Dortmund es la más loca

VIVA – Campeón de la liga 2025/26 comienza oficialmente con golosinas extraordinarias. Los seis partidos de apertura que tuvieron lugar el miércoles por la mañana WIB 17 de septiembre de 2025 presentaron un total de 23 goles, incluido el drama loco Juventus VS Borussia Dortmund que termina 4-4.

Los dos primeros partidos se jugaron el martes por la noche (16/09/2025) a 23.45 WIB. El Arsenal robó con éxito una victoria por 2-0 en la sede de Athletic Bilbao a través de goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard.

Mientras tanto, el PSV Eindhoven fue humillado por sus invitados de Bélgica, Union Saint-Gilloise, con un puntaje de 1-3. El PSV tuvo tres goles detrás antes de anotar los goles de entretenimiento en los últimos minutos.

Al ingresar al partido temprano en la mañana a las 02.00 WIB, el drama más grande estuvo presente en Turín. La Juventus evitó la derrota después de anotar dos goles en el tiempo de lesión para mantener Borussia Dortmund 4-4. Este partido es uno de los más emocionantes con ocho goles creados en solo 40 minutos.

En Londres, el Tottenham Hotspur ganó una estrecha victoria por 1-0 sobre Villarreal a través del gol de Luiz Junior. Real Madrid También tengo que trabajar duro antes de finalmente inclinar a Marsella 2-1, gracias a dos penalizaciones de Kylian Mbappe.

Mientras tanto, Qarabag anotó una gran sorpresa después de derrocar al Benfica 3-2 en Lisboa, a pesar de que primero se había quedado atrás por dos goles.

La emoción no se ha detenido aquí. Esta noche, se celebrarán los seis partidos restantes de la primera jornada. Un gran partido esperado incluye Ajax Amsterdam vs Inter Milán, Bayern Munich vs Chelsea, Paris Saint-Germain vs Atalanta y Liverpool vs Atletico Madrid.

Resultados completos de la Liga de Campeones anoche

Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise

Benphic 2-3 árabe

Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal

Real Madrid 2-1 Marsella

Juventus 4-4 Borussia Dortmund