Las dudas del mercado sobre el intercambio de carga y Rp 200 billones para la banca, Economist: la tasa BI debe retenirse

Yakarta, Viva – El Instituto de Investigación Económica y Comunitaria (LPEM) UI evalúa que Bank Indonesia (BI) debe detenerse mucama Alias ​​Bi-thate al nivel del 5 por ciento este mes, después de cortarlo sucesivamente en julio y agosto de 2025.

Economista La macroeconomía y los mercados financieros de la interfaz de usuario de LPEM Feb, dijo Teuku Riefky, el objetivo es que el banco central puede evaluar la efectividad de la transmisión de la política monetaria recientemente, mientras continúa monitoreando la volatilidad del rupia.

«En general, LPEM estima que la inflación en el futuro sigue siendo baja. Anteriormente, la inflación en agosto de 2025 disminuyó a 2.31 por ciento (interanual) o permanece en el rango de objetivos de BI en el rango de 1.5-3.5 por ciento», dijo Riefky en su declaración el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Sin embargo, LPEM estima que los riesgos relacionados con la coordinación de la política están aumentando. Aunque las nuevas perspectivas están relacionadas compartir la carga BI BI y el gobierno pueden ayudar a aliviar la presión fiscal, esto también tiene el potencial de causar dudas sobre la credibilidad del marco del objetivo de inflación de BI.

Por lo tanto, se considera que BI necesita equilibrar la actitud acomodada con una comunicación clara, para que las expectativas de inflación sigan siendo controladas y no dan la impresión de que la política monetaria subordinada sobre los intereses fiscales.

«Las preocupaciones del mercado también están aumentando, debido a las dudas relacionadas con la distribución de intereses en BI y el gobierno, así como la asignación de fondos gubernamentales que ascienden Rp. 200 billones En el sector bancario «, dijo.

Riefky agregó, Indonesia había experimentado el flujo de capital de entrada y fortalecer a Rupiah hasta principios de septiembre. Pero el sentimiento del mercado cambió después de la reorganización del gabinete que desencadenó un gran flujo de capital de salida y depreció el tipo de cambio Rupiah.

Del 8 de agosto al 8 de septiembre de 2025, Indonesia registró un flujo neto de ingreso de US $ 0.46 mil millones. Sin embargo, el sentimiento cambió después del anuncio de la reorganización del gabinete por el presidente indonesio Prabowo Subianto el 8 de septiembre de 2025, incluido el reemplazo del cargo de Ministro de Finanzas.

El día del anuncio, registró una salida neta de US $ 0.25 mil millones, y cada vez más intensivo en los días siguientes alcanzó US $ 0.96 mil millones el 8 al 11 de septiembre de 2025.

«Los inversores reaccionan a la precaución de la reorganización del gabinete e interpretan este cambio como una fuente de incertidumbre para la dirección de la política fiscal en el futuro. Surgió las preocupaciones de que los cambios de liderazgo pueden cambiar el equilibrio entre la disciplina fiscal y las prioridades de compra», dijo.