A pesar de que Andre Taulany se opuso, Erin todavía trajo a un niño para ser testigo en el juicio de divorcio

Yakarta, Viva – En el juicio de divorcio que se celebró el lunes 4 de agosto de 2025, Andre Taulanán Se negó firmemente a sus dos hijos Dio (18) y Kenzy (15) fueron presenciados en el juicio de divorcio con su esposa, Nada de Wartia Tritrum alias Erin.

Sin embargo, según el abogado de Erin, Firmanto Laksana Pangaribuan, de edad, a los dos hijos de Andre y Erin se les permitió ser testigos en el juicio. ¡Desplácese para obtener más información!

«Los niños son posibles para dar testimonio. Cuando tenía 12 años, se le permitió el juicio para elegir ser atendido por su padre o madre. Por lo tanto, de hecho, el niño que tenía 18 años (Dio) y 15 años (Kenzy), por lo que pudo transmitir», dijo Firmanto en el Tribunal Religioso del Sur de Jakarta, el lunes 11 de agosto, 2025.

Dio vino a acompañar a su madre, Erin. El hijo mayor de Andre Taulany afirmó haber venido por su propia iniciativa porque quería conciliar a sus padres.

«Anteriormente también habíamos escuchado, básicamente él (Dio) quería la paz. Paz y lamentaba esto (demanda por divorcios)», dijo Firmanto.

También de acuerdo con las palabras de DIO, según Firmanto, los problemas domésticos de Andre y Erin aún se pueden resolver adecuadamente, siempre que haya comunicación entre los dos.

«Así que esta en realidad todas las familias tienen un problema. Y en mi opinión, este problema puede resolverse con buena comunicación», dijo.

Especialmente según el abogado, el propio Erin todavía quiere mantener su hogar con Andre Taulany.

«Entregado, Mbak Erin quería nuevamente la integridad de la familia. Estar pacífico, lleno de gracia, amoroso y lleno de bendiciones. Por lo tanto, es el objetivo de ellos casarse. Y están casados durante unos 20 años, si no estoy equivocado de 19-20 años, y están bendecidos con 3 hijos», explicó.