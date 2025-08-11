Debut en Persija inmediatamente hizo 2 goles, esta es la palabra Allano

Yakarta, Viva – Jugador Perseguidor Jacarta, Limaofreció dos goles en el partido Súper liga oponerse a Persita TangerangPara el equipo, la familia y los seguidores presentes en el estadio. El jugador brasileño inmediatamente se desempeñó brillantemente en su debut con el Tigre Kemayoran.

Leer también: Persita fue golpeado por Persija, Carlos Pena Crítica de Jis Grass nunca es buena



«En primer lugar, quiero enviar un beso para mis dos hijas. Estoy muy feliz por estos tres puntos. Hacemos lo que el entrenador pidió, jugando con intensidad de principio a fin», dijo Allano en una conferencia de prensa después del partido en el estadio internacional de Yakarta, domingo 11 de agosto, 2025,

Allano anotó su primer gol para Persija y al mismo tiempo el segundo gol de los Tigres Kemayoran, en el minuto 69.

Leer también: Dijo Jordi mucho después de Persija Persita



Perfeccionó su buena apariencia donando su segundo gol en el minuto 91.

Allano declaró que la atmósfera del apoyo de Hot Match y los defensores proporcionó energía adicional para el equipo.

Leer también: Mauricio Souza Open Voice About Persija recluta Eric Maxim Choupo-Moting



«El equipo (fanáticos) nos animó de principio a fin. Y lo sentimos en el campo, y varias cosas comenzaron a fluir», dijo.

«Nos apoyan y lucharemos por ellos hasta el final. Así que tenemos que trabajar duro para ellos porque también trabajan duro para apoyarnos».

Con respecto a sus dos goles, Allano enfatizó que no estaba separado del apoyo de compañeros de equipo.

«Sin ellos, no puedo jugar así. Estoy aquí para ayudar a Persija de la mejor manera», dijo.

El brasileño también elogió la apariencia del extremo de Arlyansyah Abdulmanan a quien consideraba valiente y trabajó duro en el sector de defensa a pesar de que era joven.

Respondiendo preguntas sobre su capacidad para evitar el tackle del oponente, Allano respondió que las habilidades que había traído desde que jugaban en las calles de Río de Janeiro.

«Por supuesto que se desarrolló con el tiempo, pero no tengo el 100 por ciento. Todavía tengo mucho que dar», dijo.

Con respecto al cuarto gol de Persija, Allano lo calificó como el resultado de la espontaneidad.

«Había hecho algo así antes, pero no siempre podía salir como hoy. Tal vez estaba demasiado alto (rendimiento)», dijo con una sonrisa. (Hormiga)