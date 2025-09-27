‘After the Hunt’ está protagonizada por Julia Roberts, Andrew Garfield en la noche de apertura de NYFF

Luca guadagnino brillo, literalmente, mientras se dirigía al podio en la noche de apertura del 63º anual Festival de Cine de Nueva YorkCelebrado el viernes en el Alice Tully Hall de Lincoln Center.

Vestido con una chaqueta de traje gris de lentejuelas, el aclamado director presentó su última película, «»Después de la caza”, Un thriller psicológico que sigue a Alma (Julia Roberts), una profesora universitaria que se encuentra enredada en una crisis moral y personal cuando su protegido, Maggie (Ayo Edebiri), acusa al amigo y colega cercano de Alma Hank (Andrew Garfield) de agresión sexual.

Al tomar el escenario, Roberts compartió un breve comentario con la audiencia, diciendo: «Me mudé a Nueva York cuando tenía 17 años, y tengo 57 años. Este es el mejor de los 3 grandes logros de mi vida de Nueva York. Así que muchas gracias por tenernos».

Ayo Edebiri en el «After the Hunt», la 63a alfombra roja de la noche de apertura del Festival de Cine de Nueva York, celebrada en Alice Tully Hall el 26 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Kristina Bumphrey/Variety) Variedad a través de Getty Images

Después de abrazar a Roberts, Guadagnino regresó al podio para decirle rápidamente a la multitud que la película fue «hecha para hacerte hablar de eso y pelear por eso, y estar riendo y desesperado y feliz».

Roberts y Guadagnino se unieron al estreno por los coprotagonistas Garfield, Edebiri y Michael Stuhlbarg, junto con la guionista Nora Garrett. Entre los invitados notables estaba la sobrina de Julia, Emma Roberts.

«Una de las escenas que realmente esperaba fue la que el personaje de Andrew Garfield, Hank Gibson, se enfrenta al personaje de Julia, Alma, en su salón de clases», dijo Garrett a Variedad en la alfombra. «Ese fue el primer día de Andrew en el set, y él lo sacó del parque. Casi comencé a llorar».

Nueva York, Nueva York – 26 de septiembre: (LR) Allan Mandelbaum, Luca Guadagnino, Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield en la Introducción y Q&A de «After the Hunt» durante el 63º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center el 26 de septiembre de 2025 en New York City. Getty Images para FLC

«After the Hunt» es intencionalmente ambiguo, se aleja de los escenarios en blanco y negro. Hablando sobre su enfoque para escribir el diálogo moralmente complejo de la película, Garrett explicó: «Era actor y gran parte del entrenamiento de actuación que recibí fue:» Tienes que estar del lado de tu personaje, incluso si están haciendo cosas con las que no estás de acuerdo. No se trata de juzgar a tu personaje. Se trata de tratar de encontrar un lugar de la comunidad y el trabajo de allí «. Y creo que hice lo mismo con el diálogo, espero «.

Nueva York, Nueva York – 26 de septiembre: (LR) David Leiber, Will Price, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Luca Guadagnino, Julia Roberts, Michael Stuhlbarg y Lio Mehiel Pose Backstage en «After the Hunt» durante el 63rd Film Festival de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center el 26 de septiembre, 2025 en la Ciudad de Hunt «durante el 63rd Film Festival. Getty Images para FLC

Después de la proyección, los invitados se dirigieron a Tavern on the Green para la fiesta posterior, donde disfrutaron de mini rollos de langosta, brochetas de carne variadas y papas con crías.

Aproximadamente una hora después de la recepción, llegó Guadagnino, todavía vestida con su reluciente conjunto.

«After the Hunt» se abre en teatros limitados en los Estados Unidos el 10 de octubre, antes de expandirse de par en par el 17 de octubre.