





La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo el martes (hora local) que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a la India a disuadir a Rusia de perseguir el conflicto de Ucrania. Trump ha duplicado el arancel de la India al 50 por ciento al imponer un impuesto adicional del 25 por ciento sobre el 25 por ciento anunciado anteriormente. Leavitt, durante su conferencia de prensa, dijo que la intención detrás de las sanciones era ejercer presión secundaria sobre Rusia.

«Mira, el Presidente ha ejercido una tremenda presión pública para cerrar esta guerra. Él ha tomado medidas, como has visto, también sanciones a la India y otras acciones. También ha dejado muy claro que quiere ver que esta guerra termine, y se ha burlado de las ideas de otros que han sido planteados que debemos esperar otro mes antes de cualquier reunión», dijo ella «, dijo.

Anteriormente, Trump conoció al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, el primero señaló su apertura a una reunión trilateral con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Trump dijo que tuvo un día muy exitoso, mientras que Zelensky señaló que esta era la «mejor conversación» que tuvo con el presidente de los Estados Unidos hasta ahora. Leavitt dijo además que Trump desea traer la paz lo antes posible.

«El presidente quiere mudarse y él quiere poner fin a esta guerra lo más rápido posible … con todos esos líderes europeos que abandonan la Casa Blanca, incluida la Secretaria General de la OTAN, todos están de acuerdo en que este es un gran primer paso. Y es bueno que estos dos líderes se sentarán juntos, y el Presidente espera que eso suceda», dijo.

Leavitt dijo además: «Te puedo asegurar que el Gobierno de los Estados Unidos Y la administración Trump está trabajando con Rusia y Ucrania para que ese bilateral suceda mientras hablamos «. Leavitt dijo que los esfuerzos implacables de Trump para negociar la paz llevaron a que los líderes europeos estuvieran presentes en la Casa Blanca dentro de las 48 horas de su reunión con Putin.

«El presidente se reunió con todos estos líderes europeos en la Casa Blanca 48 horas después de sentarse con el presidente Putin en suelo estadounidense. De hecho, hubo mucho progreso en la lectura que se dio a estos líderes europeos inmediatamente después de su reunión con el presidente Putin que cada uno de ellos se llevó a un avión 48 horas después y voló a los Estados Unidos de América», dijo.

«Entonces, estos líderes que esta guerra es en su patio trasero están muy agradecidos de que el presidente haya recibido esa llamada y que él estuviera allí para proporcionarles una lectura de la pensamiento de Rusia sobre esto, algo que no fue hecho por la administración anterior», agregó. Leavitt restableció la afirmación de la Casa Blanca de que si Trump fuera el presidente, la guerra nunca habría sucedido cuando un periodista hizo una pregunta en ese sentido.

«El presidente A menudo dice que esta guerra no habría comenzado si estuviera en el cargo y Putin confirmó que «, preguntó el periodista. Trump ha declarado repetidamente que la guerra no habría comenzado si estuviera en el cargo, y sorprendentemente, Putin parece estar de acuerdo. Cuando se le preguntó sobre esto, Leavitt confirmó que Putin realmente dijo eso». True. ¿Aceptas eso como cierto? Los líderes europeos lo hacen. Bueno, y el propio presidente Putin dijo que, por cierto «, dijo Leavitt.

Un periodista preguntó qué planea hacer Trump para garantizar garantías de seguridad más allá de su presidencia. Leavitt respondió que Trump entiende la necesidad de una paz duradera y está involucrando discusiones con los líderes europeos y la OTAN para lograr este objetivo. Leavitt destacó la dedicación de Trump para poner fin a la guerra, diciendo que ha gastado una cantidad significativa de tiempo y energía en este esfuerzo. Trump ha estado en conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y los líderes europeos para informarlos sobre la situación.

«Bueno, entiende la necesidad de eso, a la que habló ayer. Es por eso que está involucrando numerosas discusiones y conversaciones con ambos lados de esta guerra con nuestra Aliados europeos. El propio presidente estaba discutiendo con los líderes europeos y la OTAN cómo garantizar la paz duradera y poner fin al conflicto. Ha gastado una increíble cantidad de tiempo, energía y esfuerzo para poner fin a esta guerra, y sigue decidido a hacerlo «, respondió Leavitt.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





