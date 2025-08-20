No dejaré que ocurra fraude, responsabilidad en el más allá señor

VIVA – Hoy, prueba de ADN Ridwan Kamil, Lisa Mariana Y el hijo de Lisa Marina se anunció hoy. Basado en los resultados de la prueba de ADN realizada por los Pusdokkes de la Policía Nacional, aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM CA Inicials no tenía un ADN o no una compatibilidad idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.

Este resultado es un punto de inflexión del drama que arrastró el nombre Ridwan Kamil en los últimos meses. La prueba se realizó con muestras de sangre y saliva, para garantizar las relaciones biológicas entre los dos.

«El examen se realizó para descubrir la relación biológica si había una relación entre el niño LM y el hermano de RK», dijo nuevamente.

Después de los resultados de la prueba de ADN, Lisa Mariana inmediatamente habló. A través de cargas en su historia de Instagram, Lisa Mariana aludió a hacer trampa.

«No dejaré que ocurra el fraude. Así que señor, no insista», dijo, citado de Instagram Stories, citado el miércoles 20 de agosto de 2025.

Además, Lisa Mariana también mencionó que Ridwan Kamil tuvo la oportunidad de pedirle la paz. También tuvo tiempo de pedirle a Ridwan Kamil que viniera a su residencia.

«¿Cómo pedí la paz? Mi casa estaba cansada, mi dolor de cabeza», dijo.

Lisa también mencionó, tal vez en el mundo que no recibió justicia. Pero estaba seguro de que Ridwan Kamil sería responsable de sus acciones en el más allá.

«Responsabilidad en el más allá, señor», dijo,