El Toronto Maple Leafs Tenga una clara necesidad de otro arma ofensiva de primera línea para reemplazar el vacío de Mitch Marner.

Heavy.com tiene una idea comercial que ve a los Maple Leafs adquirir Alex Debrincat del Detroit Red Wings en un trato de gran éxito.

El acuerdo propuesto sería un éxito de taquilla ya que Toronto adquiriría DeBrincat, que puede jugar en la línea superior, mientras que Detroit obtiene una selección de primera ronda, un prospecto superior, un defensa de la NHL estrella y un buen delantero de la NHL.

Los Maple Leafs agregarían Debrincat, que reemplazarían a Marner y jugarían en la línea superior de Toronto. Debbrincat está entrando en el tercer año de su contrato de cuatro años y $ 31.5 millones. Debbrincat es un jugador ofensivo comprobado y reemplazará el vacío de Marner. Él registró 39 goles y 31 asistencias para 70 puntos en 82 juegos. Toronto también obtendría una selección de tercera ronda incluso para el comercio.

Mientras tanto, los Maple Leafs renunciarían a un recorrido, pero agregar Debrincat los convertiría en un contendiente legítimo de la Copa Stanley. Cowan sería la parte clave del acuerdo, así como la selección de primera ronda, ya que podría impulsar el tiempo de juego de la NHL esta temporada.

Los Red Wings también adquirirían Rielly para hacer que el salario funcione y sea un defensor de impacto para ellos. El esta en el Cuarto año de un acuerdo de ocho años y $ 60 millonesPero su nombre ha surgido en rumores comerciales. Sería uno de los cuatro primeros defensores en Detroit.

Los Maple Leafs también renunciarían a McMann, quien puede ayudar a reemplazar el vacío ofensivo de Debrincat. McMann luchó en el tramo, y no está garantizado un lugar en la lista.

Debbrincat sería un gran swing para los Maple Leafs

Si Toronto intercambia por Debrincat, sería un movimiento masivo para el gerente general Brad Treliving.

Las hojas de arce son Se espera que retroceda esta temporada Después de perder a Marner. Sin embargo, Toronto está abierto a hacer un movimiento para agregar un extremo superior entre los seis, según Treliving.

«Mitch fue un delantero top-seis, y no hemos reemplazado ese agujero», Treliving dijo el 1 de julio. «Ahí es realmente donde está nuestro enfoque».

DeBrincat jugaría en la línea superior junto con Matthew Knies y Auston Matthews y agregaría más ofensiva a la alineación. También sería una opción de juego de energía que reemplaza a Marner en la unidad superior, o puede ejecutar la segunda unidad para extender la ofensiva.

DeBrincat tuvo 29 puntos de juego de poder la temporada pasada, lo que ayudaría a la jugada de poder de los Maple Leafs, que luchó en el tramo.

El extremo estadounidense sería un movimiento totalmente en Maple Leafs y Trelive.

Maple Leafs que buscan intercambiar Rielly

Rielly es el jugador de Maple Leafs más antiguos, pero su futuro con el equipo está en el aire.

Sin embargo, su juego ha recibido un éxito, y su nombre surgió en rumores comerciales este verano. La información privilegiada de NHL, David Pagnotta, nombró a Rielly, candidata al comercio en su lista de comercio de verano.

«Rielly tiene una cláusula completa sin movimiento y controla su destino. Durante su entrevista de salida con los medios de comunicación en mayo, Rielly dijo que no había pensado en abandonar Toronto, pero las especulaciones en toda la liga sugieren que los Leafs pueden explorar un movimiento. escribió.

Aunque Rielly no quiere moverse, muchos jugadores con cláusulas sin movimiento se han visto obligados a renunciar a ellos.